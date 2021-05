Giulianova, in arrivo la nuova piazza Dalmazia e portale turistico

Saranno installati 700 ombrellini per le vie della città coinvolgendo via Nazario Sauro ed un tratto di viale Orsini, via Trieste e Corso Garibaldi

GIULIANOVA – Con l’estate alle porte la città di Giulianova si tingerà dei colori della rinascita con la realizzazione di iniziative e manifestazioni che coinvolgeranno commercianti, turisti e residenti.

Nel pomeriggio si è svolta in Comune una riunione con la Consulta del Commercio, nel corso della quale l’assessore al Commercio e al Turismo Marco Di Carlo ha illustrato alcune delle iniziative proposte dall’amministrazione comunale per il periodo estivo, che puntano alla ripartenza delle attività turistiche e commerciali del territorio e alla valorizzazione dei centri cittadini, del Lido e del Paese.

Tra queste l’assessore ha annunciato l’installazione di 700 ombrelli che creeranno un cielo coloratissimo che avvolgerà tutto il centro cittadino, coinvolgendo via Nazario Sauro ed un tratto di viale Orsini, via Trieste e Corso Garibaldi.

“Si tratta di un’allegra e colorata installazione artistica che, da qualche anno, abbiamo potuto ammirare in diverse città europee e che rende piacevole il passeggio e l’ombreggio lungo le vie del centro cittadino – dichiara l’assessore Di Carlo – il tutto per trasmettere un senso di ripartenza e di positività a tutti, cittadini, esercenti e turisti. Inoltre, in questa settimana, inizieranno gli interventi di installazione della ruota panoramica che verrà ospitata in piazza Del Mare. Questa piazza, durante l’estate, sarà caleidoscopio di tantissimi eventi, ospitando un palco con oltre 200 posti a sedere, sempre nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19. Stiamo attendendo la chiusura del bando per stilare l’elenco di tutti gli spettacoli e le manifestazioni culturali e di intrattenimento, in un calendario che verrà presentato nei primi giorni di giugno, insieme al piano marketing e al nuovo ed innovativo portale turistico, che coinvolgerà le attività turistiche e commerciali della città. Per quanto riguarda gli spostamenti in città, sempre a giugno, partirà anche il servizio navetta e il “Giulia Express” con un autobus panoramico scoperto che proporrà interessanti itinerari turistici cittadini. E per finire c’è grande attesa da parte dei cittadini per l’inaugurazione della nuova piazza Dalmazia che dovrebbe finalmente svelare la sua riqualificazione intorno alla metà di giugno”.

Nella foto l’installazione degli ombrellini che verrà proposta nelle vie della città.