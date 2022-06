Giulianova, disinfestazione adulticida nella notte tra il 29 e 30 giugno

GIULIANOVA – Gli uffici comunali rendono noto che la ditta specializzata incaricata dal Comune procederà, nelle prossime ore, alla disinfestazione adulticida contro zanzare e insetti alati, in tutti i quartieri della città. Nella notte tra mercoledì e giovedì, 29 e 30 giugno, saranno interessati il Lido e il Paese, a partire dalle 24. Nelle frazioni, i mezzi della ditta passeranno la notte successiva, tra il 30 giugno e il Primo luglio, sempre dalle 24.

Valgono le consuete precauzioni. La popolazione è invitata a tenere chiuse le finestre, a non sostare all’esterno durante e dopo il trattamento, a non stendere panni, a tenere riparati gli animali domestici, a non parcheggiare i propri veicoli in maniera inopportuna ostacolando le operazioni di disinfestazione.