Il portiere Camillo Alcantarini confermato alla Lisciani Teramo C5

TERAMO – Altra conferma in casa Lisciani, come annunciato dal DG Marinari, è quella del portiere Camillo Alcantarini, che farà parte della scuderia degli estremi difensori anche nella stagione 2022/2023. Un atleta divenuto pian piano certezza per mister Alfredo Valente nell’ultima C1 disputata.

Questo il suo pensiero dopo il rinnovo: “Quando sono stato contattato dal grandissimo Club Manager Marini, ho risposto sì ancor prima che finisse di chiedermi se volessi rimanere alla Lisciani. Scelta semplicissima dopo la bella stagione conclusa, che mi ha visto esordire in C1 e che mi ha fatto sia divertire sia migliorare calcisticamente anche grazie agli insegnamenti e alla vicinanza del grande mister Valente. Forse avremmo meritato molti più punti di quelli fatti, ma va bene così, l’obiettivo era la salvezza e l’abbiamo raggiunta con largo anticipo. Per la nuova stagione nutro molta fiducia, credo che faremo un ottimo campionato e ci toglieremo molte soddisfazioni, grazie all’ottimo lavoro della nostra società, seria e professionale e colgo l’occasione per ringraziarla. Soprattutto vorrei citare il direttore Marinari che ringrazio per avermi aiutato molto la scorsa stagione, sia dentro che fuori dal campo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova annata, forza Teramo!”.