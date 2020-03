Giulianova, controlli: richiesto intervento di Forze Armate ed Esercito

GIULIANOVA – In una lettera indirizzata al Prefetto di Teramo, Graziella Patrizi, il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini chiede l’intervento delle Forze Armate e dell’Esercito sul territorio comunale, visto l’aggravarsi della situazione epidemiologica, che rende di estrema urgenza il potenziamento dei controlli tesi a verificare il rispetto delle misure precauzionali di gestione e contenimento del Covid-19, stabilite dai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020.

“Dall’inizio di questa emergenza sanitaria ho immediatamente provveduto a rafforzare il comando di Polizia Locale – scrive il primo cittadino nella lettera al Prefetto Patrizi – con l’assunzione di ulteriori due unità per il controllo capillare del territorio, ma ad oggi non riusciamo a garantire un presidio continuo della stazione ferroviaria e dei punti nevralgici della città”.

“Pertanto chiedo al Prefetto l’impiego delle Forze Armate e dell’Esercito per un controllo continuo ed efficace del territorio comunale – conclude il Sindaco Costantini – soprattutto nei punti di rilievo per l’intera provincia di Teramo, come il nostro scalo ferroviario”.