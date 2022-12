Giulianova, contributi straordinari per il 2022 a persone in difficoltà

Il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche sociali Lidia Albani: “Veniamo incontro a chi ha bisogno, per rendere più serene le feste di Natale”

GIULIANOVA – Saranno erogati a breve i contributi straordinari per l’annualità 2022 destinati a singoli e famiglie in situazione di disagio economico. I destinatari delle somme sono 114, individuati secondo i criteri fissati dal relativo bando. L’intervento è finalizzato a sostenere il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, e per altre spese ritenute fondamentali, ovvero riguardanti le ordinarie necessità dei richiedenti.

“Si tratta del modo più semplice e diretto – commenta il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche sociali Lidia Albani – per venire incontro alle necessità dei cittadini in situazione di disagio, e per dare un segnale di collaborazione e solidarietà, particolarmente significativo durante le festività natalizie. Sono contributi certo non risolutivi, ma capaci di alleggerire, almeno in parte, le difficoltà economiche quotidiane”.