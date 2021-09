Giulianova, Consiglio comunale: l’odg del 30 settembre

GIULIANOVA – In osservanza delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, causa emergenza Coronavirus, è convocato a porte chiuse il Consiglio comunale per giovedì prossimo, 30 Settembre, alle ore 17.30. Tre, i punti all’ordine del giorno: l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020, la ratifica della variazione bilancio disposta con delibera di giunta comunale del 17 Settembre 2021, l’approvazione della verifica dello stato di attuazione dei programmi, come previsto nel Documento unico di programmazione (Dup) delle annualità 2022-2024. La seduta potrà essere seguita in diretta streaming.

