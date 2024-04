Giulianova celebra la ricorrenza del 25 aprile [FOTO]

In piazza Caduti 29 Febbraio 1944 l’Amministrazione Comunale porta l’omaggio della Città alle vittime del Secondo Conflitto Mondiale e celebra la ricorrenza del 25 Aprile

GIULIANOVA – Alla presenza delle autorità civili, militari e delle associazioni cittadine combattentistiche e d’Arma, si è tenuta alle 10 di questa mattina la tradizionale cerimonia che celebra l’ Anniversario della Liberazione d’Italia ed onora il ricordo delle vittime della Seconda Guerra Mondiale.

Alla deposizione di una corona d’alloro sono seguiti gli interventi del Sindaco Jwan Costantini, del Vice Sindaco Lidia Albani e del Presidente del Consiglio Comunale Matteo Francioni. Alla cerimonia, coordinata del ricercatore storico Walter De Berardinis, erano presenti il Comandante della Polizia Stradale di Giulianova, Sostituto Commissario Antonello Giusti, il Luogotenente Angelo Varletta, Comandante della Stazione Carabinieri di Giulianova, ed il tenente Vincenzo Scarpone, in rappresentanza della Guardia di Finanza di Giulianova. Hanno partecipato, tra gli altri, il direttore emerito dell’ Archivio di Stato di Teramo Ottavio Di Stanislao e la Presidente provinciale dell’ Associazione Nazionale ex internati Dina Broccolini.

Nel corso della cerimonia, sono stati consegnati i diplomi alla memoria del Comando militare d’Abruzzo e di combattenti per la libertà d’Italia.

I militari insigniti sono stati Jwan Costantini, nonno del Primo Cittadino ( ha ritirato la figlia Rossana); l’ internato militare Cesare Stacchiotti ( ha ritirato la giovanissima nipote Anita); l’artigliere caporal maggiore, internato e disperso, Luigi Stacchiotti ( ha ritirato il figlio Aladino), il fante, internato militare Pasquale Stacchiotti ( ha ritirato il nipote).

Il secondo appuntamento, nell’ambito delle celebrazioni del 25 Aprile, è in sala Buozzi dopo domani, alle 17.30, per la presentazione del libro “ Internatite”. Sarà un pomeriggio d’arte e di ascolto. Soprattutto, un pomeriggio di conoscenza, di riflessione e di memoria.