Giulianova, calendario interventi di derattizzazione e disinfestazione 2002

Al via la campagna di interventi di derattizzazione e disinfestazione contro le zanzare. Il primo intervento previsto nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 giugno

GIULIANOVA – Stilato il nuovo calendario di interventi di derattizzazione e disinfestazione adulticida ed antilarvale previsti sul territorio di Giulianova, dal mese di giugno a quello di ottobre.

La campagna contro le zanzare si aprirà con le prime operazioni di disinfestazione che verranno effettuate a Giulianova Lido e Paese nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 giugno, a partire dalle ore 23.oo circa. Nelle frazioni, invece, gli interventi avverranno nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno, sempre a partire dalle 23.00 circa.

In occasione dello svolgimento delle pratiche di disinfestazione si raccomanda alla cittadinanza di osservare alcune importanti norme cautelative come non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, tenere le finestre chiuse e gli animali domestici riparati, evitare di stendere la biancheria ed evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.