Giulianova, Bicincittà: il 13 maggio la 32edizione

GIULIANOVA – Domenica 13 maggio torna “Bicincittà”, la tradizionale pedalata promossa dalla Uisp che, giunta alla 32esima edizione, quest’anno si svolgerà in ben 110 città italiane tra le quali Giulianova. L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale e che aderisce alla Giornata nazionale della bicicletta per chiedere sostenibilità ambientale, si concreta in una pedalata a misura di ambiente e adatta ad ogni tipo di pedalatore, giovane, adulto o anziano, prevedendo la chiusura al traffico motorizzato.

Il ritrovo è fissato al Lido, in piazza Dalmazia, alle ore 9 con partenza alle 10 su un percorso che toccherà il quartiere Annunziata a sud per tornare in conclusione nella stessa piazza Dalmazia.

“Una pedalata aperta a tutti, non competitiva – dichiara Antonio Ercolano, vicepresidente UISP Teramo – che, svolgendosi in ambito urbano, costituisce un momento di socialità e, al tempo stesso, l’occasione per promuovere l’uso delle piste ciclo-pedonali, ormai parte integrante del paesaggio costiero abruzzese, al fine di favorire l’uso della bicicletta per andare a passeggio, fare la spesa, andare al mare. Insomma un modo di fare movimento al posto delle macchine in tutte le occasioni della quotidianità”.

“Con Bicincittà, che anche quest’anno ha ricevuto dall’Amministrazione comunale patrocinio e supporto”, aggiunge l’assessore al Turismo ed alla Mobilità Fabrice Ruffini, “torna ad evidenziarsi come la ciclabilità sia parte integrante e qualificata di una strategia di mobilità che ha, e deve avere sempre più, importanza nei centri urbani costituendo uno dei fattori per lo sviluppo del turismo”.

Ad ogni partecipante verrà consegnata in omaggio una t-shirt.