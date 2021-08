Giulianova, “Bicibus” e “Pedibus”: al via le iscrizioni per l’A.S. 2021/2022

GIULIANOVA – L’amministrazione comunale comunica che sono aperte, a partire dal 24 agosto, le iscrizioni ai servizi “Bicibus” e “Pedibus” per l’anno scolastico 2021-2022. Gli uffici si riservano di valutare, sulla base delle domande pervenute, il numero massimo degli studenti da poter ammettere ai progetti, per effetto della riorganizzazione di entrambi i servizi e sulla base di criteri che saranno adottati al fine di assicurare l’incremento delle misure di sicurezza disposte dal Governo.

Il Comune provvederà a comunicare alle famiglie interessate l’esito della domanda di preiscrizione e gli eventuali punti di raccolta ed orari. Si precisa che l’attivazione di entrambi i servizi sarà definita nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di prevenzione della diffusione del Covid 19, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli operatori incaricati. “Bicibus”, si ricorderà, è un’iniziativa gratuita riservata agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado ubicate al lido: Primaria Don Milani, Primaria Braga, Secondaria Bindi e Secondaria Pagliaccetti. Gli alunni verranno accompagnati a scuola in bicicletta, lungo un percorso sicuro, e, al termine delle lezioni, dalla scuola al capolinea predeterminato. Il progetto è reso possibile dalla collaborazione di adulti volontari, genitori e non solo, che contribuiscono a rendere lo spostamento agevole e sicuro.

La preiscrizione al servizio “Pedibus”, che prevede il raggiungimento della scuola a piedi, è possibile, invece, per gli iscritti alla Scuola Primaria De Amicis, Colleranesco, Braga e Don Milani. ” Lo scorso anno “Bicibus” è cresciuto notevolmente – spiega Alessandro Tursi, presidente della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab), nonchè genitore e utente dei servizi- Questo è accaduto grazie ad una maggiore sensibilità all’iniziativa, che ha portato ad un incremento sostanzioso del numero dei partecipanti. Ha giocato a favore anche il supporto dell’amministrazione comunale, concretizzatosi con l’istituzione della strada scolastica di via Nievo, a cui presto si aggiungerà anche la messa in sicurezza della ciclabile.

Il Comune, va detto, è stato parte attiva nell’organizzazione del “Pedibus”, iniziato dieci anni fa come esperimento e che ha subito visto coinvolti genitori, volontari e istituzioni. La speranza è che possa continuare a crescere. “Pedibus” e “Bicibus” fanno del bene ai ragazzi, agli accompagnatori e alla collettività: ci guadagnano tutti, insomma, e questo mi pare un messaggio importante e già ben assimilato.” Le domande su apposita modulistica, scaricabile sul sito istituzionale del Comune, dovranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo o inviate tramite pec all’indirizzo: protocollogenerale@comunedigiulianova.it