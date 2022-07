Giulianova, Battesimo civico: i turni di consegna a luglio 2022

GIULIANOVA – Prosegue, promossa dall’ Amministrazione comunale, la bella iniziativa del Battesimo civico. I ragazzi nati nel 2004, residenti a Giulianova, sono attesi nelle prossime settimane in municipio, secondo turni prestabiliti. A tutti verrà consegnata una copia della Costituzione Italiana ed una pergamena ricordo.

“E’ un appuntamento a cui teniamo molto – spiega il Vicesindaco Lidia Albani – Lo consideriamo infatti fondamentale, come tutte le iniziative chiamate a promuovere la conoscenza dei principi su cui si fondano democrazia e legalità. Consegnare a questi ragazzi la Costituzione, invitandoli alla lettura e soprattutto all’applicazione delle regole fondamentali del vivere civile, significa dare un segnale importante. I diciott’anni segnano l’ingresso nell’età della responsabilità e della consapevolezza. Con il Battesimo civico si vuole manifestare la vicinanza delle istituzioni durante questo passaggio fondamentale, con l’auspicio che, per quanto giovanissimi, i ragazzi sappiano utilizzare appieno gli strumenti democratici che sono stati conquistati, a fatica e spesso a costo di tante vite umane”.

Questi i turni della consegna delle copie della Costituzione Italiana, in sala consiliare:

Per i nati a gennaio e febbraio 2004: martedì 19 luglio, ore 10.

Per i nati a marzo e aprile 2004: martedì 19 luglio, ore 11:30.

Per i nati a maggio e giugno 2004: giovedì 21 luglio, ore 10.

Per i nati a luglio e agosto 2004: giovedì 21 luglio, ore 11.30.

Per i nati a settembre e ottobre 2004: martedì 26 luglio, ore 10.

Per i nati a novembre 2004: giovedì 28 luglio, ore 10.

Per i nati a dicembre 2004: giovedì 28 luglio, ore 11.30.