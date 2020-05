Giulianova, bandiera della Croce Rossa esposta a Palazzo Comunale

Oggi 8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa un simbolo per celebrare i volontari

GIULIANOVA – L’8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, un momento di festa dedicato a 17 milioni di volontari che operano in tutti il mondo, oltre 160 mila dei quali in Italia, presenti ovunque, quotidianamente, per aiutare chi soffre.

Questa mattina il Sindaco Jwan Costantini ha ricevuto la visita di una delegazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Giulianova, che ha portato in dono al primo cittadino la bandiera dell’organizzazione di volontariato, la quale è stata esposta all’esterno del Palazzo Comunale di Corso Garibaldi per celebrare i volontari nella giornata a loro dedicata.

“Oggi celebriamo i nostri volontari di Croce Rossa, fondatori di solidarietà e generosità – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – encomiabile il loro impegno, sempre presente e vivo, ancor di più riscontrato nella gestione di questa emergenza sanitaria, come supporto alla comunità. A nome di tutta l’Amministrazione li ringrazio e vogliamo celebrarli esponendo, fuori dal Comune, la bandiera simbolo dei valori di umanità e coraggio che essi rappresentano”.