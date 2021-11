Giulianova, assegnazione del bonus alimentare: come fare domanda

Pubblicata anche la modulistica per i commercianti che, per la prima volta, intendono aderire all’iniziativa. Il Vicesindaco Lidia Albani: “Alzati i limiti relativi alle entrate mensili per una maggiore incisività”

GIULIANOVA – É consultabile da oggi, sul sito istituzionale del Comune, l’avviso attraverso il quale sono erogati buoni per gli acquisti alimentari a favore di famiglie che, a causa della pandemia, stiano vivendo una situazione di disagio. Possono accedere ai buoni spesa i componenti del nucleo familiare che versano nelle condizioni riportate nell’ avviso, così come autocertificato nello schema di domanda.

Due le opzioni per inoltrare le istanze al Comune di Giulianova: o a mano, presso l’Ufficio Protocollo comunale, depositando la domanda nell’apposita cassetta postale, oppure a mezzo PEC, all’ indirizzo protocollogenerale@comunedigiulianova.it. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 14 del 22 Novembre. E’ scaricabile sul sito anche la modulistica per i commercianti intenzionati ad aderire per la prima volta all’iniziativa.

“Si tratta di un avviso – spiega il Vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Lidia Albani – deliberato dalla giunta comunale il 12 Ottobre scorso. Le risorse , attinte dal Fondo nazionale di solidarietà alimentare, serviranno a sostenere la spesa quotidiana delle famiglie su cui la pandemia ha prodotto effetti economici fortemente negativi. L’amministrazione, con questo nuovo avviso, ha inteso peraltro venire incontro ai nuclei disagiati con più incisività, alzando i limiti minimi relativi alle entrate mensili richiesti per l’accesso al beneficio”.

Tutti i documenti disponibili cliccando sul link: https://www.comune.giulianova.te.it/area_letturaNotizia/104033/pagsistema.html