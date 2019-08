Giulianova, al via i lavori di manutenzione degli impianti sportivi comunali

Conclusi in tempi record i lavori effettuati allo stadio “Rubens Fadini” necessari per l’iscrizione al campionato di Serie D. Interessati anche la piscina comunale, il campo “Castrum Tiberio Orsini”, il Pala Castrum e il campo d’Atletica “Massi”

GIULIANOVA – Nell’ambito dell’assestamento di bilancio, votato nel Consiglio Comunale di mercoledì 31 luglio, l’Assessore allo Sport Federico Taralli annuncia che partiranno già dalla prossima settimana una serie di lavori di manutenzione straordinaria con l’apertura di cantieri che interesseranno gli impianti sportivi comunali, finanziati dai fondi dell’avanzo di bilancio.

A tal proposito si comunica che la piscina comunale resterà chiusa dal 5 agosto al 3 settembre al fine di poter svolgere le operazioni di manutenzione ordinaria già pianificata che prevedono il trattamento igienico-sanitario delle vasche e la tinteggiatura degli spogliatoi mentre verranno sostituiti i blocchi di partenza ed una caldaia. Partirà invece mercoledì 7 agosto il cantiere, con lavori affidati in tempi record, per la levigatura e lucidatura del parquet unitamente al rifacimento di tutte le linee dei terreni di gioco al Pala Castrum di via Treviso mentre un intervento di manutenzione straordinaria interesserà la pavimentazione della vicina tensostruttura esterna.

I lavori di manutenzione straordinaria riguarderanno anche per il campo sportivo “Castrum-Tiberio Orsini” all’Annunziata, dove già dalla prossima settimana si svolgeranno operazioni di pettinatura del manto in erba sintetica, senza dimenticare i lavori già terminati allo stadio “Rubens Fadini”, necessari per l’iscrizione al Campionato di Serie D, che hanno interessato il settore Ospiti. Infine non è stato dimenticato il campo di atletica “Massi” di via Monte Zebio, tempestivamente dotato di un nuovo impianto di amplificazione già utilizzato in occasione del meeting della settimana scorsa e per il quale l’Assessore allo Sport Federico Taralli ha condiviso una scala di priorità con l’associazione sportiva “Ecologica G” ed ha annunciato che qualche richiesta verrà esaudita in tempi brevi.