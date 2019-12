Giulianova, al via gli interventi di asfaltatura su via Prato [FOTO]

Continuano gli interventi di asfaltatura su una traversa di via Cupa mentrenei prossimi giorni le operazioni riguarderanno via San Nicolai e l’incrocio tra via Migliori e Del Popolo

GIULIANOVA (TE) – Continuano, come da programmazione, gli interventi di rifacimento del manto stradale sulle vie del piano asfalti comunale. Dopo via Falgioni i lavori si sono spostati su una traversa di via Cupa, una strada che versava da anni in condizioni di totale degrado, diventando nel tempo un continuo reticolo di immondizia.

Gli interventi, ancora in corso, prevedono la pulizia della via con decespugliatura delle siepi presenti e il rifacimento dell’asfalto. Partiti, questa mattina, anche i lavori in via Prato con sopralluogo del Sindaco Jwan Costantini. A seguire le operazioni di asfaltatura riguarderanno via San Nicolai.

Si aggiungono, a quelli già programmati nel piano asfalti comunale, anche gli interventi di rifacimento del pavimento stradale, ormai ammalorato da tempo, dell’incrocio tra via Migliori e via Del Popolo.