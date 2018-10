Giulianova,1 milione di euro per interventi sulla città

GIULIANOVA (TE) – Ammonta a circa un milione di euro la somma che sindaco e Giunta hanno deciso di investire per un piano complessivo di interventi che andrà ad interessare vari aspetti nodali della città.

“La variazione che abbiamo approvato – dichiara il sindaco Francesco Mastromauro – garantisce ulteriori risposte, oltre a quelle già soddisfatte, ad un impegno assunto con la città e incluse nel programma di fine consiliatura”.

Una delle questioni che verrà risolta riguarda l’ampliamento della rete metanifera. Sul piatto 100.000 euro che sono stati messi a disposizione e verranno utilizzati non appena la Julia Rete farà avere il piano di fattibilità richiesto dal sindaco il 14 agosto scorso.

“Risorse – aggiunge il sindaco – tratte dagli utili della stessa Julia Rete e con le quali si finanzierà, verificata la fattibilità del piano, la realizzazione dei tratti privi dell’allaccio alla rete metanifera”.

95.000 euro sono stati poi messi a disposizione per la riqualificazione di piazza Dalmazia. Verranno sostituite le attuali aiuole spartitraffico con nuove soluzioni che, coniugando sicurezza ed estetica, saranno dotate di strutture in legno con sedute ed essenze arboree. Relativamente al vicino Lungomare Monumentale verranno creati, con una spesa di 35.000 euro, quattro attraversamenti rialzati per mettere in sicurezza il tratto impedendo le alte velocità dei veicoli. Gli attraversamenti pedonali avranno la stessa altezza prevista per la nuova pista ciclabile parallela che verrà realizzata grazie ai 400 mila euro stanziati dalla Regione e il cui progetto di fattibilità è stato approvato dalla Giunta lo scorso 21 settembre.

190.000 euro sono stati riservati per il ripristino delle pavimentazioni di Corso Garibaldi e piazza Buozzi.

Al fine di impedire il transito dei mezzi pesanti, causa dell’ammaloramento del piano stradale, all’ingresso del Corso verranno posizionate fioriere artistiche che, pur consentendo il transito alle auto, alle ambulanze ed ai mezzi per l’approvvigionamento delle attività commerciali, impediranno tuttavia il passaggio dei mezzi pesanti. Previsti anche tre attraversamenti rialzati in prossimità della Biblioteca civica, della chiesa di S. Flaviano e del Palazzo comunale che renderanno impossibile procedere ad una velocità superiore ai 20 Km/h, come d’altronde stabilito nella segnaletica verticale tuttora presente.

120.000 euro serviranno per riorganizzare gli spazi a favore dei cittadini e per riqualificare la sede centrale del Palazzo comunale garantendo altresì il miglioramento e la salubrità degli ambienti di lavoro. Sarà innanzitutto creato, al piano terra, un front-office che costituirà un efficace filtro garantendo un primo ausilio all’utenza. Previsto poi in un unico ambiente il posizionamento degli uffici protocollo ed elettorale ed una nuova una sala di attesa attigua all’ufficio anagrafe, dove ora insiste l’ufficio cimiteriale, dotata di infodesk e macchine eliminacode. Il centralino verrà ricollocato in altri ambienti.

Al fine di rinvigorire il verde cittadino, si provvederà, a fronte di una spesa pari a 120.000 euro, alla messa a dimora di nuove essenze in sostituzione degli alberi che negli ultimi cinque anni sono stati eliminati perché malate o rimossi per realizzazioni di opere pubbliche.

Con 35.000 euro si interverrà sulla Tensostruttura, sostituendo l’attuale pavimento con uno nuovo in modo da riservare le attività di pattinaggio, ginnastica e pugilato nella Tensostruttura stessa così garantendo nel PalaCastrum di via Treviso, in risposta alle richieste provienti dalle associazioni sportive, un maggior numero di ore per la pallavolo e per la pallacanestro.

Rinnovo integrale, in ultimo, per il parco mezzi a disposizione dell’Ufficio manutenzioni (4 nuovi veicoli dedicati su un costo di 50.860 euro), sostituendo così quelli ormai inutilizzabili per obsolescenza, e 3 nuove auto di servizio per la Polizia municipale con la formula del noleggio con pacchetto assistenza incluso (20.000 euro la somma a disposizione).