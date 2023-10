Gite fuori porta in Abruzzo, cosa vedere il 21-22 ottobre 2023

Cinque proposte per ammirare la bellezza del foliage e lasciarsi incantare dai caldi colori autunnali nel weekend del 21-22 ottobre 2023

REGIONE – Terzo weekend di ottobre con il meteo che prevede un miglioramento dopo le deboli piogge dei giorni precedenti. Ecco i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare in Abruzzo in questo fine settimana autunnale.

Sabato 21 ottobre

Foliage a Fondo Maiella

Partendo da Fonte Romana (1245 m) si giungerà allo Stazzo di Fondo Majella (1838 m) per poi salire per la Fonte di Collalto e tornare per Fonte dell’Orso e Fonte di Nunzio Un’affascinante escursione alla scoperta dello stupendo anfiteatro glaciale di Fondo Maiella, ai piedi di Monte Amaro, contornato da meravigliose faggete nella stagione del foliage. Per informazioni e prenotazioni: 085-9808009 o info@ilbosso.com.

Trekking Monte Puzzillo e bosco del morretano

Un’escursione dal profumo pastorale attraverso la bellissima Faggeta della “Valle del Morretano” attraverso incantevoli boschi di faggio. Dopo aver attraversato monte Cornacchia (2.010m) si raggiungerà la cima del monte Puzzillo, si scenderà alla sella del Morretano; da qui, si salirà alla omonima cima (2.098m), ancora stupendi sentieri di cresta e si toccherà la quarta cima sopra i 2.000m Monte Torricella (2.071m) il rientro avverrà attraverso la panoramica cresta fino a completare l’anello, nella valle del Morretano con la sua stupenda faggeta. Per informazioni e prenotazioni: 3913063371 o info@abruzzowild.com

Giro delle Fonti di Lama Bianca

Ai piedi della Maiella si estende la Riserva Naturale di Lama Bianca, una delle aree a più alta biodiversità nel Parco. Si camminerà al suo interno nel pieno dell’autunno, quando i faggi iniziano a tingersi di meravigliosi colori caldi, fino a lambire le alte quote della Maiella. Per informazioni e prenotazioni: info@majambiente.it o 085 922343

Domenica 22 ottobre

Foliage da Campo Imperatore al Voltigno

Dal Rifugio Ricotta (1518 m) a Vado di Focina (1383 m) passando per Vallestrina, la Zingarella e ritornando per Valle Caterina (1474m)Una traversata affascinante che va dalle porte di Campo Imperatore all’incantevole altipiano del Voltigno, passando attraverso boschi incontaminati, un tempo regno di boscaioli e carbonai. Ci saranno tratti in cui si avanzerà su morbidi letti di foglie, tra faggete con esemplari maestosi dove saremo attorniati dai caldi colori autunnali con tonalità che variano dal giallo all’arancio fino anche al rosso. Per informazioni e prenotazioni: 085-9808009 o scrivici ad info@ilbosso.com

Autunno nel Bosco di Sant’Antonio

Passeggiata adatta a tutti nel Bosco incantato tra gli alberi secolari circondati dai meravigliosi giochi di luce che ci sorprenderanno con le infinite sfumature fino a raggiungere l’Eremo di Sant’ Antonio – Pescocostanzo (AQ). Informazioni ed iscrizioni al seguente link: https://bit.ly/AutunnoNelBoscoDiSantAntonio