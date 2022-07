GiroBorghi torna a visitare Spoltore: ecco l’itinerario seguito

SPOLTORE – Spoltore è tornata ad ospitare un GiroBorghi in collaborazione con Borghi d’Abruzzo, un gruppo Facebook di appassionati che nel corso dell’anno si ritrovano per fare visite, escursioni, esperienze gastronomiche e scoprire punti caratteristici della Regione. La visita è partita ieri sera (30 luglio 2022) dal Convento: “eravamo già stati a Spoltore di giorno” spiega Raffaele Di Loreto del gruppo Borghi d’Abruzzo “siamo stati felici tornarci per un appuntamento serale, accogliendo un suggerimento del sindaco Chiara Trulli”.

Spoltore ha concluso le gite estive nei borghi del gruppo: dopo la visita alla Chiesa di San Panfilo fuori le Mura e al chiostro del Convento, la passeggiata è proseguita verso il centro storico per la visita guidata della Spoltore Nascosta, che si è conclusa in Piazza D’Albenzio dove i 25 visitatori si sono fermati per un aperitivo cenato organizzato dalla Pro Loco Terra dei 5 Borghi.

“Per noi” sottolinea il sindaco Trulli “è un motivo di orgoglio che la nostra città sia stata scelta nuovamente a distanza di pochi mesi per un nuovo GiroBorghi, segno che a Spoltore ci si trova bene e la gente vuole tornare. L’anno scorso abbiamo visitato Cavaticchi, Caprara e Villa Santa Maria, in questa nuova edizione abbiamo scelto di ospitarli nel nostro centro storico”.