Il Giro d’Italia 2024 fa tappa ad Avezzano: il percorso

Il 12 maggio la Carovana Rosa partirà da Avezzano, sfilerà per le vie della città e poi proseguirà alla volta di Napoli

AVEZZANO – Non sarà solo la tappa del 12 maggio, con la partenza dal KM 0 dopo la sfiata per le vie della città, a caratterizzare la presenza del Giro d’Italia ad Avezzano.

La Carovana Rosa, infatti, stazionerà in città già dal giorno prima prendendo festosamente possesso del centro cittadino colorandolo del suo inconfondibile color “Gazzetta dello Sport”.

Organizzazione, squadre, aree tecniche e stampa, aree marketing e food, spazi degli atleti, punzonatura e tutto quanto compone l’immenso e complicato staff che ruote dentro e attorno alla Corsa Rosa, infatti, sarà ad Avezzano già dal primo pomeriggio dell’11 maggio.

Da Piazza Risorgimento alle zone limitrofe, infatti, ogni angolo sarà occupato dai vari settori dell’organizzazione della tappa e di quanto si nuove attorno ad essa.

Già dalle 15, infatti, le strutture, i mezzi e le strumentazioni necessarie prenderanno posto in vari settori del centro cittadino, dove saranno disposti dei divieti di sosta e di accesso, con rimozione dei veicoli, fino a vere e proprie chiusure di aree della città, soprattutto la mattina del 12 maggio in prossimità della partenza della tappa.

Partenza che sarà divisa in due fasi, come noto. Una prima fase, fuori chilometraggio, che vedrà i “girini” sfilare per le strade della città e, per la precisione, su Via G. Marconi, Via Colaneri, Via XX Settembre, Piazza Castello e Via Fucino, via Cavour, via Pertini, via Newton.

Quindi i ciclisti arriveranno al km 0 dove ci sarà la partenza vera e propria e per puntare verso Napoli, arrivo della nona tappa del Giro d’Italia 2024.

Una festa, per la cui riuscita sarà necessario il massimo impegno di tutti, dal Comune, al Comitato di Tappa, delle associazioni e di tutti i cittadini di Avezzano e della Marsica, che resterà comunque fra le date importanti per la città.