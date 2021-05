Giro Italia 2021 a Chieti, le dichiarazioni del Sindaco

Diego Ferrara: “Una bellissima emozione, per il futuro costruiremo una permanenza maggiore della carovana rosa in città”

CHIETI – Un passaggio senza particolari problemi quello del Giro d’Italia in città, nel primo pomeriggio di oggi. Alle 11,45 è scattata la chiusura delle strade, riaperte alle 15, subito dopo il passaggio della corsa e della carovana rosa.

“Non solo è andato tutto bene, ma è stata la prima occasione storica di condividere un’emozione in sicurezza all’aperto – così il sindaco Diego Ferrara – Voglio a tal proposito ringraziare tutte le forze dell’Ordine, la nostra Polizia Municipale, l’esercito di volontari della Protezione Civile comunale e gli altri volontari a servizio della gara, nonché un funzionario della Prefettura, Maurizio Formichetti, che è stato un prezioso interfaccia nella tessitura dell’accoglienza di oggi, costruita da settimane di incontri e riunioni. Si è trattato di un passaggio fugace nella nostra città, nonostante il traguardo in corsa del Gran Premio della Montagna, posto su via Madonna degli Angeli, se ce ne sarà la possibilità, ci impegneremo per costruire un rapporto più ravvicinato con la Corsa per il futuro, questo è il mio auspicio, in modo da far tornare Chieti protagonista dei grandi eventi anche sportivi, di cui il Giro è di certo uno dei più popolari e importanti, anche per il posto che occupa nella storia di tutti gli italiani”