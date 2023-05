REGIONE – “Grazie all’ottimo operato della Regione oggi l’ Abruzzo è al centro del mondo con le sue bellezze paesaggistiche e non solo. È uno dei tanti fatti concreti che l’amministrazione regionale, guidata da Marco Marsilio, porta a segno e con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Il Giro d’Italia è un’istituzione dello sport e la Grande Partenza sulla costa dei Trabocchi rappresenta per la nostra terra una straordinaria occasione di promozione. Grazie al presidente Marsilio, grazie agli organizzatori e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a fare apparire l’Abruzzo in tutte le sue peculiarità “. È quanto dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino testa.

Giro d'Italia, Testa: "Regione Abruzzo oggi al centro del mondo"