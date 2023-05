Giro d’Italia 2023, Costa dei Trabocchi protagonista della partenza

Il senatore Sigismondi: “Merito alla regia di Marsilio capace di coniugare il grande sport alla promozione del territorio”

FOSSACESIA – “È’ stata un’eccezionale giornata di sport e di visibilità per l’Abruzzo. Ospitare la carovana rosa nel giorno della grande partenza ha prodotto una festa di entusiasmo e colori per i cittadini e uno straordinario momento di promozione turistica per il territorio che, in questi giorni, ha sentito risuonare la costa dei trabocchi – uno dei luoghi più belli della costiera adriatica – su tutti i canali televisivi e radiofonici. I miei complimenti alla Regione Abruzzo, a RCS Sport organizzatore del Giro e agli amministratori locali ma un plauso particolare lo rivolgo al presidente Marco Marsilio che per primo ha intuito l’importante opportunità di portare il Giro d’Italia sulla pista ciclabile della Via Verde. Sono certo, infatti, che questa giornata sia risultata utile per far scoprire le bellezze di questa parte d’Abruzzo, così come risulteranno vantaggiose, in tal senso, anche le altre tappe previste nel percorso abruzzese. La capacità della regia di coniugare eventi sportivi e promozione del territorio ha sempre contraddistinto questa amministrazione regionale che, più di qualunque altra, è riuscita a far conoscere l’Abruzzo all’Italia e al mondo”. È quanto dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.