Giro d’Italia 2021, passaggio a Spoltore per la 7ma tappa: ecco quando

SPOLTORE – Il Giro d’Italia tornerà a Spoltore a maggio, per l’edizione 2021, a pochi mesi di distanza dal primo passaggio della storia sul territorio. “Una circostanza del tutto eccezionale di cui siamo particolarmente felici” evidenzia il sindaco Luciano Di Lorito “anche perché coinvolgerà una parte del nostro territorio, quello di Caprara, che non era stato toccato lo scorso settembre”.

La data è venerdì 14 maggio, in occasione della settima tappa. La Notaresco-Termoli attraverserà Caprara e Santa Teresa prima di proseguire verso sud. Dopo la partenza di Notaresco, e i passaggi a Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi Marina, Montesilvano, Cappelle Sul Tavo, la carovana rosa proseguirà verso Caprara, e poi Santa Teresa per poi dirigersi verso Villareia e chiudere la tappa a Termoli.

“Dal punto di vista della viabilità, il Giro d’Italia è sempre un’occasione per migliorare le cose” ricorda il primo cittadino “anche se le strade interessate dalla carovana rosa quest’anno sono state sistemate di recente e credo saranno necessari solo piccoli interventi. Ovviamente ci prepareremo come nel 2020 per addobbare la città e accogliere questa competizione come merita”.

L’edizione 104 della corsa rosa parte sabato 8 maggio da Torino e si conclude domenica 30 maggio, dopo 21 tappe e 3.450 km, a Milano.