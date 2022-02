Giovanni Allevi in concerto a Pescara: data e biglietti

Attesissimo ritorno in Abruzzo per il maestro Giovanni Allevi che sarà al Teatro Massimo di Pescara il 23 aprile 2022 con una tappa del nuovo tour europeo

PESCARA – Estasi Live Piano Solo 2022, il nuovo tour europeo del compositore e pianista Giovanni Allevi. In questo concerto, presenta live i brani della sua ultima opera musicale, Estasi, per pianoforte solo (rilasciato in tutto il mondo in versione digitale il 5 novembre 2021 e in vinile 180 gr. doppio colore: nero e in versione bianco edizione limitata numerata). Attraverso le note del pianoforte, il compositore Giovanni Allevi conduce per mano l’ascoltatore nelle molteplici emozioni dell’essere umano, fino alla più sublime, l’estasi, percorrendo momenti di riflessione, di sognante contemplazione, impennate aggressive e rarefatta tenerezza. Le coinvolgenti note del nuovo lavoro del compositore-filosofo, saranno l’occasione per il pubblico di avvicinarsi all’esperienza meravigliosa dell’estasi, attraverso il tocco inconfondibile del suo pianoforte.

Con il suo stile fuori dagli schemi, che coniuga virtuosismo pianistico, genialità compositiva ed intensità melodica, Giovanni Allevi ha stregato milioni di giovani, divenendo uno degli artisti italiani più amati al mondo.

Il compositore, a distanza di due anni dal suo ultimo album “Hope”, con una intensa ricerca di scrittura introspettiva, di viaggi e di sperimentazioni ed intuizioni melodiche e ritmiche contemporanee, è dunque di nuovo protagonista della scena musicale con Estasi, un concept album creato intorno alla parola chiave “estasi”, una dimensione rinascimentale dello spirito, che ci apprestiamo a riscoprire nel nostro tempo.

L’artista dedica al suo strumento prediletto non solo nuove composizioni che arricchiscono il repertorio della musica classica contemporanea, ma esprime la sua dedizione e passione anche in ambito letterario.

Il 21 ottobre, infatti, è uscito il suo nuovo libro “Le regole del pianoforte – 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario” (Ed. Solferino), dove il mondo dei tasti bianchi e neri è scandagliato nelle sue più intime possibilità espressive. Il testo accompagna il lettore attraverso 33 regole di una vera e propria arte marziale, dedicate non solo ai musicisti, ma a tutti i creativi che vogliono distaccarsi dal piatto conformismo della società.

BIGLIETTI

Il concerto è organizzato da Alhena Entertainment e Ventidieci. Questi i prezzi dei biglietti (comprensivi di diritti di prevendita) per la data di Pescara, in vendita nei circuiti e nelle abituali prevendite TicketOne e Ciaotickets:

Poltronissima: 46.00 €

Poltrona: 35.00 €

Palchi: 27.00

Galleria: 27.00 €