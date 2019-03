Abruzzo, Giornate FAI di Primavera 2019

PESCARA – Lo splendido paradosso della bellezza italiana è l’essere insieme quotidiana e straordinaria, a volte sontuosa ed esplicita, altre nascosta e ferita, ma sempre così profondamente nostra da definire chi siamo e ricordarci gli innumerevoli intrecci che hanno tessuto le nostre origini, lasciando impronte nel nostro patrimonio culturale quasi fossero indizi.

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 il FAI – Fondo Ambiente Italiano invita tutti a partecipare alle Giornate FAI di Primavera per guardare l’Italia come non abbiamo mai fatto prima e costruire un ideale Ponte tra culture che ci farà viaggiare in tutto il mondo.

La 27ª edizione delle Giornate FAI di Primavera – che lo scorso anno hanno richiamato 11 mila visitatori – è stata presentata sabato nella sede del Consiglio regionale a Pescara, alla presenza del presidente della Delegazione Abruzzo e Molise del FAI Massimo Lucà Dazio, di molti delegati provinciali e dell’assessore al Turismo e alla Cultura Mauro Febbo.

Se in Italia questa edizione vedrà protagonisti 1.100 luoghi aperti in 430 località in tutte le regioni, l’Abruzzo presenta ben 66 siti in 19 località grazie alla spinta organizzativa della Delegazione regionale, delle sei Delegazioni provinciali, dei Gruppi Giovani e all’aiuto di tanti Apprendisti Ciceroni e volontari, che nel prossimo weekend guideranno i visitatori a scoprire luoghi spesso inaccessibili ed eccezionalmente visitabili, con la possibilità di sostenere la Fondazione con un contributo facoltativo o con l’iscrizione.

“Sono contento e felice di aver fatto la mia prima uscita ufficiale pubblica in una conferenza proprio con il FAI – ha affermato l’assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo – lo faccio con un’eccellenza che sta dando tanto all’Italia e all’Abruzzo. È un evento che dà l’opportunità di vedere 430 località, l’Abruzzo che rappresenta poco più del 2% ne ha 66, questo significa che l’Abruzzo ha tanto, tanto non si conosce, dobbiamo lavorare insieme al FAI per far conoscere il nostro Abruzzo per dare ricchezza ai nostri territori. Per rilanciare la cultura e il turismo nella nostra regione abbiamo in mente tutta una serie di azioni, dobbiamo prima entrare nel merito per capire fin dove ci possiamo indirizzare, lo si deve fare soprattutto tenendo conto delle risorse. Credo che di risorse ce ne siano tante che non sono quelle del Bilancio regionale, ma ce ne sono tante altre sulle quali dobbiamo assolutamente essere presenti, poi ci sono quelle che riguardano le Fondazioni e le imprese private a seconda delle disponibilità e possiamo, lo dico con il massimo rispetto, sfruttare anche il FAI che sicuramente è un’eccellenza che ha l’Italia e che può sfruttare la regione Abruzzo”.

Per il 2019, la novità della più grande festa di piazza dedicata ai beni culturali del nostro Paese sarà FAI ponte tra culture, il progetto del FAI che si propone di amplificare e raccontare le diverse influenze culturali straniere disseminate nei beni aperti in tutta Italia. Molti di questi luoghi testimoniano la ricchezza derivata dall’incontro e dalla fusione tra la nostra tradizione e quella dei paesi europei, asiatici, americani e africani. Ecco perché in alcuni di questi siti e in alcuni Beni FAI le visite saranno curate da centinaia di volontari di origine straniera che racconteranno gli aspetti storici, artistici e architettonici tipici della loro cultura di provenienza che, a contatto con la nostra, ha contribuito a dar vita al nostro patrimonio.

In Abruzzo il tema annuale “FAI Ponte tra culture” sarà affrontato dalla Delegazione di Teramo nell’appuntamento previsto a Pineto (Villa Filiani) nel corso del quale sarà proiettato, alla presenza dell’assistente alla regia Luca Onorati e dell’ex Ambasciatore d’Italia in Albania Mario Bova, il documentario “Anija La Nave” (durata 80’) che, nel raccontare la storia degli sbarchi in Italia, ripercorre l’insediamento di una numerosa comunità albanese nel territorio di Pineto, in parte ripopolando anche il borgo di Mutignano, che ha così arricchito la propria cultura con quella dell’altra sponda dell’Adriatico.

Il 50% circa dei beni aperti durante le Giornate FAI di Primavera 2019 saranno fruibili anche da persone con disabilità fisica. Per l’elenco completo delle 1.100 aperture sarà possibile consultare il sito www.giornatefai.it o telefonare al numero 02/467615399.

Prima di recarsi a visitare i luoghi è opportuno verificare sul sito web eventuali modifiche di orari di apertura, variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse o imprevisti e la possibile chiusura anticipata delle code a causa della grande affluenza di pubblico. Per il quinto anno consecutivo le Giornate FAI di Primavera chiudono la Settimana dedicata dalla Rai ai beni culturali in collaborazione con il FAI. Dal 18 al 24 marzo, infatti, la Rai racconterà luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del nostro Paese: una maratona televisiva e radiofonica di raccolta fondi a sostegno del FAI, per sensibilizzare sempre più italiani sul valore del nostro straordinario patrimonio artistico e paesaggistico e per promuoverne la partecipazione attiva. La Settimana Rai per i beni culturali è realizzata con il Patrocinio di Rai – Responsabilità Sociale e con la Media Partnership di TG1, RAINEWS24, RAI TGR e RADIO1 che assicureranno ampia informazione e una copertura capillare.

“Sono alla ventisettesima edizione – ha rimarcato il presidente regionale del FAI Massimo Lucà Dazio – e siamo indubbiamente in attesa di un risultato che sia sempre più ampio e più importante rispetto al passato. L’anno scorso abbiamo raggiunto un soddisfacente numero di visitatori, però quest’anno, sperando che il tempo ce lo consenta, auspichiamo che ci sia un riscontro sempre più grande. Vorremmo che gli stessi abruzzesi prendessero conoscenza di quelle che sono le bellezze in regione, siamo il cosiddetto giardino d’Europa e vorremmo che questo fosse un dato di fatto reale e non soltanto sulla carta, ma soprattutto che fossimo noi quelli che mettono in moto un meccanismo sempre più virtuoso della conoscenza dello sviluppo di questa regione per offrire delle cose assolutamente uniche e meravigliose dal punto di vista storico, ambientale, turistico e naturale.

Non ci dimentichiamo che il fondo pensione degli americani per gli over 65 ha definito l’Abruzzo nel quinto posto del mondo per la vivibilità e per la serenità dell’ambiente, del cibo, dell’aria e questa ovviamente è una cosa che ci dovrebbe dare una spinta sempre maggiore a essere un punto di attrazione per chi viene da fuori e per quello che noi possiamo offrire e sono le istituzioni con le quali noi collaboriamo in maniera totale, assoluta nell’apportare idee e partecipazione in tutto, devono avere la forza di muovere una situazione che per anni è stata in uno stallo inconcepibile. Per cui bisogna che recuperiamo questo tempo e soprattutto le iniziative che ci sono vengano avviate e portate anche a termine, altrimenti è un discorso che non funziona. Abbiamo una serie di siti veramente importanti, sono 66 aperti quest’anno, l’anno scorso ne erano 50, quest’anno ne sono di più, e abbiamo di tutto. Speriamo che il pubblico venga a goderselo e soprattutto che si affezioni e che partecipi, noi da soli non possiamo svolgere tutto un programma se non abbiamo l’assistenza e l’entusiasmo delle persone, se non ci affiancano non possiamo concludere quello che vorremmo che fosse”.