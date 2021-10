Giornate FAI d’Autunno a Isola del Gran Sasso: il programma 2021

ISOLA DEL GRAN SASSO – I Giovani del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture, propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto.

Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. Con energia, coraggio, voglia di fare, di migliorare e migliorarsi, di condividere e soprattutto con una passione travolgente per il nostro Paese, oltre 5.000 tra delegati e volontari FAI sono pronti a far innamorare tutti gli italiani dell’Italia. L’opportunità, ogni anno nuova e diversa, per accostarsi a un patrimonio smisurato e policromo, raccontato per l’occasione con l’entusiasmo contagioso di tutti i giovani che sposano la missione culturale del FAI: diffondere e coltivare la consapevolezza che l’Italia custodisce tesori inestimabili, fondamento dell’orgoglio che ogni cittadino prova davanti all’eccezionale bellezza del Paese e solida base su cui costruire la prosperità del futuro. Le Giornate FAI sono, dunque, un incontro sentimentale, un abbraccio collettivo tra i visitatori e l’ambiente che li circonda, prodigo di natura, arte e storia. In una parola: cultura.

Il catalogo dei luoghi visitabili è, come di consueto, amplissimo così come tantissime sono le tipologie rappresentate: dai complessi religiosi ai palazzi, dai castelli alle aree archeologiche, dai piccoli musei ai parchi e giardini storici, e ancora borghi, aree naturalistiche, luoghi produttivi e molto altro.

Quest’anno la Delegazione FAI di Teramo aprirà alcuni luoghi sorprendenti nel Comune di Isola del Gran Sasso:

> Castello dell’Insula: centro storico di Isola del Gran Sasso

Durante il percorso sarà possibile visitare: Madonna delle Grazie (solo esternamente), Cona di San Sebastiano, Largo Sant’Antonio, Palazzetto del ‘500 (solo esternamente), portale quattrocentesco con bifora, portale di Matteo da Napoli e il punto di confluenza dei fiumi Ruzzo e Mavone nel Parco “Ortolano”. A guidare i visitatori saranno gli Apprendisti Ciceroni dell’I.C. Isola del Gran Sasso – Colledara.

> Palazzetto ‘500

Dimora storica privata, aperta al pubblico per l’occasione dalla famiglia Angelini – Pompilii.

> Palazzo Henrici – De Angelis

Dimora storica privata, aperta al pubblico per l’occasione dalla famiglia Henrici – De Angelis. L’ingresso è dedicato agli iscritti FAI con possibilità di iscrizione in loco.

> Chiesa di San Giovanni ad Insulam

Splendido esempio di architettura romanica abruzzese che venne costruita intorno al 1100, per essere poi modificata alla fine del XIII secolo dai Benedettini di Montecassino. A guidare i visitatori saranno gli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Moretti di Roseto degli Abruzzi.

> Eremo di Fra Nicola

Ultimo riparo solitario costruito dall’ultimo eremita del Gran Sasso: Nicola Torretta. Durante la visita sarà possibile accedere agli ambienti interni dell’eremo.

> Borgo di San Pietro

Piccolo borgo poco distante dal centro storico di Isola del Gran Sasso. Terra di arcari, sediari e carbonai. Durante la visita sarà aperta un’antica bottega di archi e sedie.

> Museo Centro per le Acque del Gran Sasso e sorgente Acquatina

Un percorso dedicato alla conoscenza del ciclo dell’acqua e alla storia di uomini, esploratori e utilizzatori di questa preziosa risorsa. In collaborazione con Ruzzo Reti spa e C.E.A. Scuola Verde.

> Sorgente Mescatore

Durante le Giornate FAI saranno aperte le porte degli ambienti interni dove sono presenti le infrastrutture di captazione dell’acqua. Un percorso narrativo storico-geologico. In collaborazione con Ruzzo Reti spa.

Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI. È infatti suggerito un contributo non obbligatorio di 3 euro. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati. Chi lo vorrà potrà anche iscriversi al FAI online oppure nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento. Agli iscritti saranno dedicate aperture speciali. Prenotazione online consigliata (salvo diverse indicazioni segnalate sul sito) su www.giornatefai.it; i posti sono limitati. N.B. il programma potrebbe subire variazioni. La realizzazione dell’evento nelle singole Regioni dipenderà dal loro colore nella settimana dell’11 ottobre.

Le Giornate FAI d’Autunno si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97). A coloro che decideranno di partecipare verrà suggerito un contributo libero, utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. Gli iscritti al FAI o chi si iscriverà in occasione dell’evento potranno beneficiare di aperture e visite straordinarie in molte città e altre agevolazioni e iniziative speciali.

Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l’accesso sarà possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). La certificazione verde è richiesta anche per l’ingresso ai luoghi di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

Le Giornate FAI d’Autunno 2021 della Delegazione di Teramo sono rese possibili grazie al fondamentale supporto del Comune di Isola del Gran Sasso e alla collaborazione con: Ruzzo Reti spa, IC Isola del Gran Sasso – Colledara, IIS Vincenzo Moretti, C.E.A. Scuola Verde e Associazione Culturale Taruss che, sin da ora, ringraziamo per la preziosa disponibilità.

Grazie di cuore a tutti i volontari e agli Apprendisti Ciceroni, studenti che desiderano attuare con i propri docenti un’esperienza sul campo come percorso formativo per le competenze trasversali e l’orientamento, o che hanno scelto autonomamente di mettersi in gioco in prima persona per raccontare da protagonisti, anche solo per un giorno, le meraviglie del proprio territorio.

Un ringraziamento particolare per il generoso sostegno alla buona riuscita della manifestazione alla Protezione Civile, con la quale quest’anno festeggiamo i 15 anni di stretta collaborazione, all’Arma dei Carabinieri per il contributo alla sicurezza dell’evento e alla Croce Rossa Italiana per il prezioso supporto in questo periodo di emergenza sanitaria e per una partnership ormai consolidata negli anni.

Ringraziamo infine in modo speciale i proprietari delle due dimore storiche che saranno aperte, Alfredo Angelini e Paola Henrici De Angelis, e l’Amministrazione Comunale di Isola del Gran Sasso.

Elenco completo dei luoghi aperti e modalità di partecipazione all’evento su: www.giornatefai.it – www.fondoambiente.it