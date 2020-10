Giornate FAI d’autunno 2020 a Lettomanoppello: il programma

Il 17, 18, 24 e 25 ottobre a Lettomanoppello per le Giornate FAI d’Autunno a cura del Gruppo FAI Giovani e della Delegazione FAI di Pescara

PESCARA – A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno, organizzate per la prima volta in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Anche quest’anno promotori e protagonisti sono i Gruppi FAI Giovani, ideali eredi e testimoni dei valori che per tutta la vita hanno guidato la Fondatrice e Presidente Onoraria del FAI – Fondo Ambiente Italiano: l’inesauribile curiosità, la voglia di cambiare il mondo e l’instancabile operosità per un futuro migliore per tutti.

Ispirandosi a lei, i giovani del FAI – con la collaborazione delle Delegazioni e degli altri Gruppi di volontari della Fondazione – scenderanno in piazza per “seminare” conoscenza e consapevolezza del patrimonio di storia, arte e natura italiano e accompagneranno il pubblico, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, alla scoperta di luoghi normalmente inaccessibili, poco noti o poco valorizzati in tutte le regioni: un caleidoscopio di meraviglie nella proposta effervescente del FAI e dei suoi delegati che reagiscono con ancor più energia e impegno, positività ed entusiasmo al periodo difficile che l’Italia sta attraversando (prenotazione online consigliata su www.giornatefai.it; posti limitati).

Gli appuntamenti

Dopo le Giornate in pietra, Lettomanoppello sarà protagonista della nona edizione delle Giornate FAI d’Autunno a cura del Gruppo FAI Giovani e della Delegazione FAI di Pescara. Gioiello del Parco nazionale della Majella, il “paese degli scalpellini” non conserva soltanto i segreti della lavorazione della pietra bianca, come testimoniato dalle preziose decorazioni che si possono ammirare in tutti i vicoli del centro storico. C’è un’altra pietra che ha caratterizzato la formazione del borgo: la pietra nera, la cui storia ricorda la centralità strategica di questo territorio per gli scavi del bitume attestati sin dall’epoca romana. Inoltre, la presenza di numerose cavità naturali e di importanti siti speleologici come la Grotta delle Praje e la Grotta di Sant’Angelo, rendono Lettomanoppello un borgo unico nella provincia pescarese, in cui è possibile ammirare il connubio tra natura, cultura e tradizione.

“Per questo doppio appuntamento autunnale – dichiara la Capo Delazione FAI di Pescara Rosaria Morra – abbiamo scelto di promuovere il patrimonio artistico e naturalistico di Lettomanoppello, borgo custode di una storia geologica millenaria dal forte valore identitario. Insieme al sindaco Simone D’Alfonso, all’Assessore al Turismo Arianna Barbetta e alle associazioni del territorio, abbiamo lavorato con entusiasmo e responsabilità per la realizzazione dell’intera manifestazione”.

Del resto, come dichiarato anche negli obiettivi del Progetto Alpe che il FAI promuove dal 2019, soltanto attraverso la conoscenza e la tutela delle zone interne, potremo continuare a ricordare quanto siano importanti le radici per comprendere la nostra storia. Con questo auspicio, vi aspettiamo a Lettomanoppello il 17, il 18, il 24 e il 25 ottobre, per festeggiare insieme le Giornate FAI d’Autunno 2020, nel rispetto di tutte le norme e precauzioni previste dalle normative vigenti. Ecco gli itinerari disponibili: Grotta delle Praje; Percorsi sul passato: grotte, cave e tholos; Capanne in pietra a secco: cammino nella storia passata e recente; Alla riscoperta dei sentieri delle ex miniere; Gli scalpellini raccontano la pietra preziosa: dalla storica “Bottega D’Alfonso” all’Iconicella; Città della Pietra bianca. Per informazioni: pescara@delegazionefai.fondoambiente.it Prenotazione online fortemente consigliata su www.giornatefai.it (posti limitati).

“Sogni? Sì sogni!

A furia di sognare,

si riesce a portare nel concreto

ciò che si sogna”.

Giulia Maria Crespi (6 giugno 1923 – 19 luglio 2020)