Giornate europee dell’Archeologia 2023: visite guidate a Teramo

Dal 16 al 18 giugno le Giornate europee dell’Archeologia a Teramo, il programma le visite guidate in via Sant’Antonio e alla Domus del Leone

TERAMO – Hanno preso il via stamattina, le Giornate europee dell’Archeologia 2023, durante le quali gli attori del mondo della archeologia si mettono all’opera per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio e i retroscena del settore. L’evento coinvolge anche la città di Teramo. Già stamane archeologi ed esperti hanno condotto visite guidate ai mosaici di via Sant’Antonio, recentemente rinvenuti. Le visite riprenderanno nel pomeriggio con i seguenti orari: alle 16:00,16:50, 17:40, 18:30. Per le informazioni e le prenotazioni obbligatorie bisogna inoltrare una mail al seguente indirizzo: gilda.assenti@cultura.gov.it

La giornata di domani sarà dedicata ad Atri, mentre domenica 18 giugno, Teramo tornerà ad essere protagonista con le visite ai restauri in corso presso la Domus lel Leone, in via Antica cattedrale, in collaborazione con la famiglia Savini. Questi gli orari: 9:30, 10:30, 11:30,12,30. Nel pomeriggio alle ore 16.00 alle 17:00, alle 18:00 e alle 19:00. Anche in questo caso, per le informazioni e le prenotazioni obbligatorie bisogna inoltrare una mail al seguente indirizzo: gilda.assenti@cultura.gov.it

Il sindaco Gianguido D’Alberto questa mattina si è recato in via Sant’Antonio presso i rinvenimenti dei mosaici d’epoca romana e le immagini che alleghiamo, si riferiscono alla sua visita.