Il 10 maggio quasi 3 mila posti a sedere disponibili per gli studenti che vorranno raggiungere in treno le due sedi universitarie

CHIETI – Regionale di Trenitalia – società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane – accompagna gli studenti abruzzesi alla scoperta dell’offerta formativa dell’Università “Gabriele D’Annunzio”, il più grande ateneo abruzzese.

Venerdì 10 maggio, in occasione della Giornata dell’Orientamento dell’Ud’A, 4 treni straordinari – quasi 3 mila i posti a sedere disponibili – condurranno gli studenti nelle due sedi di Pescara e di Chieti.

La prima partenza sarà alle 7.56 dalla stazione di Pescara Centrale, dove il treno dedicato accompagnerà quasi 1000 studenti dell’I.S.S. Alessandro Volta di Pescara al Campus di Chieti. Ad accogliere i giovani alla stazione di Pescara e ad accompagnarli a bordo nel breve viaggio (arrivo a Chieti alle 8.18) anche il Rettore Magnifico dell’Università D’Annunzio Liborio Stuppìa e il Direttore Regionale di Trenitalia Bruna Di Domenico.

Dalla stazione di Chieti alle 9.09 partirà un secondo convoglio straordinario, con a bordo oltre 300 alunni del Liceo “Isabella Gonzaga”, diretti alla sede universitaria di Viale Pindaro a Pescara.

I treni di ritorno partiranno alle 13.32 da Pescara per Chieti e alle 14.12 da Chieti per Pescara.

Fermate intermedie anche a Pescara Porta Nuova, Pescara San Marco e Chieti Madonna delle Piane.

“Questa collaborazione con Trenitalia non è solo un’occasione per facilitare gli spostamenti degli studenti, ma rappresenta un importante messaggio sull’indirizzo che l’Ud’A intende abbracciare – dichiara il Rettore Liborio Stuppia – ponendo gli studenti al centro delle proprie attività e promuovendo la conoscenza come strumento di libertà e indipendenza. La collaborazione con il sistema scolastico e la promozione di eventi ed iniziative volte a valorizzare la cultura e la conoscenza sono i pilastri su cui si fonda questa sinergia tra l’Università degli studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti – Pescara e Trenitalia. Un impegno condiviso per formare cittadini consapevoli, critici e indipendenti, pronti a contribuire in modo positivo e sostenibile alla società e al mondo che li circonda”.

“Con questa iniziativa prende il via la collaborazione tra Trenitalia e l’Università D’Annunzio per la promozione della mobilità sostenibile” – afferma Bruna Di Domenico, Direttore Regionale di Trenitalia – “La nostra offerta capillare di trasporto, che ogni giorno vede la circolazione di 167 treni regionali sulle linee abruzzesi, è idonea a soddisfare la domanda di mobilità anche universitaria, con corse frequenti e comode da e per le sedi dell’Ateneo. Vogliamo essere al fianco dell’Università in azioni concrete a sostegno di una mobilità amica dell’ambiente”.