Giornata Nazionale dello Sport: il programma 2023 a Giulianova

Dalle 19 alle 22, società sportive in mostra a piazza del Mare, lungo viale Orsini e via Nazario Sauro. Il consigliere Livio Persiani: “Invitiamo tutti a partecipare per conoscere ed avvicinarsi alla pratica sportiva”

GIULIANOVA – Il 4 giugno, a Giulianova, sarà una giornata di festa e non solo perchè sarà domenica. La “festa”, infatti, è quella nazionale “dello sport”, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003. Il consueto appuntamento con le società sportive, che si tiene ogni anno nella prima domenica di giugno, si svolgerà dunque, per la Provincia di Teramo, a Giulianova, in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale e sotto le direttive del Coni.

Tutti i gruppi e le società che ne hanno fatto richiesta avranno modo di dare dimostrazione della propria disciplina, di raccontarsi, di incontrare il pubblico, di coinvolgere le famiglie. L’appuntamento, per tutti, è dalle 19 alle 22, lungo un itinerario che si snoderà in viale Orsini e via Nazario Sauro, coinvolgendo anche piazza del Mare.

“Sarà davvero una bella festa – commenta il consigliere con delega allo Sport Livio Persiani – tanto più bella perchè si svolgerà in contemporanea in tutta Italia. Il nostro invito è quello di fare una passeggiata, di fermarsi, di parlare con i responsabili delle società sportive. Il Coni intende davvero che questa sia una reale occasione di conoscenza, rivolta a chi pratica o ama lo sport”.

Le Associazione sportive partecipanti: Ecologica G (Atletica leggera), Pallavolo Giulianova, Piccoli Giallorossi (Calcio); Giulianova Pattinaggio artistico, Accademia Pattinaggio Giulianova, Nuoto Giulianova, Karate Club Rastelli, Karate Team Pandoli, Skate Line ( Pattinaggio velocità), Accademia Giulianova ( Pugilato), Julia Nova Gym ( Ginnastica Ritmica), Ginnastica dinamica militare, Happy Drake (Pallacanestro), Minibasket Femminile Adriatica Giulianova (Pallacanestro), Asd Fionda Floriano, Giulianova Calcio a 11, Polisportiva Amicacci.