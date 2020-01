“Giornata nazionale della bandiera” a Pescara il 7 gennaio 2020

PESCARA – L’amministrazione comunale di Pescara, fattivamente impegnata in un percorso di recupero e di valorizzazione della nostra storia, promuove per il 7 gennaio le celebrazioni per la Giornata nazionale della bandiera, o Festa del Tricolore.

Si tratta di una ricorrenza legata alla nascita, il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, del tricolore della Repubblica Cispadana che sarebbe diventato simbolo del Risorgimento e bandiera dell’Italia unita. La Giornata è stata istituita con la legge 671 del 31 dicembre 1996, quando un Comitato nazionale composto da venti membri venne incaricato di approntare le celebrazioni solenni del bicentenario del vessillo, che è emblema dell’identità nazionale come sancito dall’articolo 12 della Costituzione: «La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».

L’evento, per la prima volta in forma ufficiale a Pescara, è stato presentato nella Sala Giunta del Comune dal sindaco Carlo Masci, dal presidente del Consiglio Marcello Antonelli e dal generale Leonardo Prizzi.

Il programma della Giornata nazionale della bandiera è così articolato:

ore 10.30, Largo Chiola: alzabandiera ed esecuzione dell’Inno nazionale (“Canto degli italiani”) al cospetto delle autorità, delle associazioni combattentistiche e d’arma e degli studenti degli istituti cittadini;

ore 11.00, Sala consiliare: interventi del sindaco Masci e del presidente Antonelli, relazione del generale Prizzi sul tema «La nostra bandiera. Storia, valore e ruolo oggi»;

ore 17.00, largo Chiola: ammainabandiera.