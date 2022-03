Giornata nazionale del Paesaggio alla Pinacoteca Bindi

Domenica 13 marzo di Giulianova si promuove la conoscenza della sua collezione pittorica ottocentesca con uno speciale appuntamento di “GiocaCultura” e con “Passeggiata a Posillipo”

GIULIANOVA – In occasione della “Giornata nazionale del Paesaggio”, che si svolgerà domenica prossima, 13 marzo, la Pinacoteca civica “Vincenzo Bindi”, cuore dei musei civici di Giulianova, invita a vivere due esperienze nelle sale della rinata casa museo. La Giornata, istituita in Italia con l’obiettivo di promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e di sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, prevede a Giulianova due iniziative per conoscere una delle più importanti collezioni pittoriche di Paesaggio meridionale dell’Ottocento, quella di Vincenzo Bindi.

Alle 16, un nuovo appuntamento con “GiocaCultura”, stavolta dal titolo “L’Acquerello e la poesia del paesaggio”, riservato agli aspiranti artisti dai 3 ai 12 anni. Dopo la scoperta degli acquerelli della quadreria di Vincenzo Bindi, ci si sposterà nel Loggiato “Riccardo Cerulli” per cimentarsi nella realizzazione di opere su cartoncino con la tecnica dell’acquerello. Durante il laboratorio, si avrà la possibilità di conoscere la storia della tecnica e di utilizzare anche colori naturali estratti dalle piante, dagli ortaggi e dai frutti.

Alle 16.30, con il biglietto d’ingresso ai musei, le famiglie potranno partecipare alla “Passeggiata a Posillipo”, una speciale visita guidata nelle sale della dimora storica del collezionista, per immergersi nei paesaggi, nella storia e nelle vite degli artisti più famosi dell’omonima Scuola napoletana, custoditi ed esposti nella Pinacoteca civica giuliese.

Entrambe le attività devono essere prenotate entro sabato 12 marzo al numero 0858021290, o scrivendo alla mail museicivici@comune.giulianova.te.it oppure alle pagine social del Polo Museale Civico Giulianova e della Pinacoteca civica Vincenzo Bindi Giulianova. Il laboratorio ha un costo di 10 euro a partecipante.