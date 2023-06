Giornata mondiale del donatore: iniziativa Avis Pescara per il 17 giugno

PESCARA – Continua senza sosta l’attività di Avis donatori di sangue Pescara, sia a livello operativo e organizzativo, sia a livello divulgativo perché la donazione di sangue non si può mai fermare. Eccoci quindi pronti a un nuovo evento, sabato 17 giugno in orario pomeridiano nella grande e accogliente sede di Piazza Salvo D’Acquisto a Pescara.

La manifestazione in oggetto si svilupperà in occasione della giornata mondiale del donatore, con la collaborazione speciale di due grandi realtà presenti sul territorio: Cronos Escape Room e Escape from Darkland di Pescara.

Avis Pescara apre le porte della sua sede, quindi, proponendo una mini “escape room” focalizzata sul tema della donazione di sangue, ideata proprio da Avis Pescara e realizzata da Escape Party Italia e L’Aquila Young, al fine di far avvicinare i giovani ma facendoli innanzitutto divertire.

“E tu? Riuscirai a risolvere tutti gli enigmi e a scoprire tutti i segreti della donazione di sangue?”, questa la domanda-slogan con la quale si sintetizza la manifestazione del 17 giugno in occasione della giornata mondiale del donatore.

Al termine del gioco verranno offerti gadget e aperitivo.

Per chi non conoscesse cos’è una escape room…

PS: un’escape room, o gioco di fuga dal vivo, è un gioco di logica che si vive in prima persona nel quale i partecipanti, una volta chiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via d’uscita utilizzando ogni elemento della struttura, cercando codici e indizi al fine di risolvere gli enigmi rompicapo e indovinelli che si susseguono. Per poter completare con successo il gioco, i partecipanti devono collaborare tra loro per trovare la soluzione che li porterà alla via di fuga, tutto entro un limite di tempo prestabilito.