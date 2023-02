Giornata della Raccolta del Farmaco: chi aderisce in Provincia di Teramo

TERAMO – Anche nella provincia di Teramo, è in pieno svolgimento la Raccolta del Farmaco, iniziata martedì 7 febbraio e in corso fino a lunedì 13 febbraio. Nelle farmacie interessate del territorio teramano, sono presenti più di 100 volontari di Banco Farmaceutico. I farmaci raccolti sosterranno decine di realtà che si prendono cura dei bisognosi. Durante l’edizione del 2022, sono state raccolte 2.712 confezioni (pari a un valore di 20.489 euro) che hanno aiutato 1.605 persone. Nelle farmacie si donano uno o più medicinali da banco.

L’elenco delle farmacie che aderiscono: Farmacia Candelori, Roseto Degli Abruzzi; Farmacia Comunale, Pineto; Farmacia De Martinis, Teramo; Farmacia Del Principe, Martinsicuro; Farmacia Del Vomano, Giulianova; Farmacia Dell’aquila-Di Bonaventura, Roseto Degli Abruzzi; Farmacia Di Giuseppe, Mosciano Sant’angelo; Farmacia Di Pierro, Teramo; Farmacia Savini, Tossicia; Farmacia Eredi Di Corinti Arsilio, Colledara; Farmacia Giulianova Patrimonio; Farmacia Guasti Egle; Castel Castagna; Farmacia Ielo, Farmacia Lucangeli, Teramo, Farmacia Parere, Alba Adriatica; Farmacia Parere Strobbe, Giulianova; Farmacia Sciarretta, Teramo.

I farmaci raccolti in tutta Italia, saranno consegnati a realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400.000 persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. I farmaci di cui si registra la maggiore necessità sono analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali e antisettici.

L’iniziativa è possibile grazie al sostegno dei farmacisti che, oltre a ospitare la GRF, la sostengono con erogazioni liberali.

La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili e BFResearch. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. La GRF è realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di IBSA Farmaceutici, Teva Italia, EG Stada Group e DHL Supply Chain Italia e al sostegno di DOC Generici, Piam Farmaceutici, Zentiva e Chiapparoli Logistica. La Raccolta è supportata da RAI per la Sostenibilità – ESG, Mediafriends, La7, Sky per il sociale, e Pubblicità Progresso.

I promotori e organizzatori dell’iniziativa così la spiegano: “Dal 2000, ogni anno, nel mese di febbraio, migliaia di volontari di Banco Farmaceutico presidiano le farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per gli enti caritativi del territorio. Ogni ente è collegato a una o più farmacie della provincia; il farmacista, in base alle indicazioni ricevute dagli enti, indirizza il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno. L’aumento dei costi sta obbligando tutti noi, chi più chi meno, a vivere la dimensione della rinuncia. Speriamo che tutto questo passi presto. Tuttavia pensiamo che, nel frattempo, si stia presentando l’occasione per riscoprire, nella nostra vita quotidiana, il senso della gratuità”.