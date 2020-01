Giornata della Memoria domani all’Istituto Alberghiero ‘De Cecco’

PESCARA – Si svolgerà domani, martedì 28 gennaio, alle ore 11, nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, la celebrazione de ‘La Giornata della Memoria – Dalle leggi razziali alla Shoah’.

“All’Istituto Alberghiero ‘De Cecco di Pescara – ha spiegato la dirigente Alessandra Di Pietro – consideriamo una priorità educare i nostri studenti a essere cittadini di una buona e giusta società. E il nostro impegno con il Premio Nazionale Borsellino è parte fondante di questa formazione. Domani presenteremo in Aula Magna tre eccellenti testimonianze sul tema della Memoria della Shoa e della lotta alle diverse forme di razzismo, un dialogo che coinvolgerà anche una nutrita rappresentanza di studenti della Scuola Media Pascoli, dell’Istituto Comprensivo 4 di Pescara, la classe I C per un confronto vivo tra generazioni. Una giornata che è imprescindibile e necessaria nel nostro tempo, connotato dal triplicarsi dei messaggi antisemiti sui Social e dal linguaggio aggressivo di certo dibattito politico”.

Domani la giornata si aprirà alle 11 con i saluti della Dirigente Di Pietro, seguita dagli interventi del docente Marco Presutti, l’avvocato Luigi Guerrieri e la sociologa Eide Spedicato Iengo.