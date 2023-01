Giornata della Memoria, le iniziative di Spoltore 2023

SPOLTORE – Lo Spazio Sociale di Spoltore, in via Di Marzio, ospita la mostra fotografica “Aushwitz – Birckenau 1940-1945. Affinché la storia non si ripeta”: allestita da Antonio D’Ettorre, darà il giusto rilievo alla ricorrenza della Giornata della Memoria del 27 gennaio. L’inaugurazione per la cittadinanza è in programma il 15 gennaio alle ore 10.30: martedì 24 gennaio invece è prevista una giornata dedicata alle scuole, dalle 9.15 alle 13, che potranno visitare la mostra anche nelle giornate successive fino al 3 febbraio.

“Inviteremo le scuole a partecipare per ricordare il sacrificio di milioni di uomini, donne e bambini vittime dei campi di sterminio” sottolinea l’assessore all’istruzione Francesca Sborgia. “L’Olocausto degli Ebrei resta una macchia indelebile nella storia dell’Europa recente: solo con la memoria possiamo combattere, nel nostro futuro, ogni forma di discriminazione” aggiunge il sindaco Chiara Trulli.

Le iniziative dedicate alla Shoah proseguiranno sabato 28 gennaio alle 17.30, sempre nello Spazio Sociale, con la presentazione del libro “28230 il ragazzo che urlava in silenzio” di Filippo Guidi (Masciulli edizioni). “Siamo particolarmente felici” prosegue Sborgia “di ospitare un nostro concittadino che ha deciso di scrivere su un tema così delicato e importante”. 28230 è un romanzo che racconta la vita di Saul, un ragazzo di Dachau che nel 1933 viene deportato con la famiglia nel campo di concentramento della sua città. L’idea, ha raccontato l’autore, è nata durante la gita scolastica dell’ultimo anno delle superiori.