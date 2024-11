Giornata della Colletta alimentare, in Abruzzo raccolte 219 tonnellate di cibo

REGIONE – Si è svolta sabato 16 novembre, con grande successo e partecipazione, la 28° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che ha visto aumentare a oltre 12.000 i supermercati coinvolti in tutta Italia, 464 in Abruzzo e Molise con oltre 5.500 volontari. Tanti donatori hanno contribuito, ciascuno con quello che poteva, a questa grande festa di solidarietà e condivisione, permettendo di raccogliere solo in Abruzzo e Molise 258 tonnellate di cibo da destinare alle persone in difficoltà.

In occasione di questa giornata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo sostegno non solo concedendo l’Alto Patronato ma anche contribuendo con una donazione di beni alimentari, un gesto che testimonia la sua vicinanza a chi è in difficoltà.

La Colletta Alimentare, che da 28 anni si ripete senza interruzioni, è una vera e propria festa del dono, dove ogni contributo, piccolo o grande, diventa segno di una solidarietà concreta che unisce le persone e rafforza il senso di comunità. L’iniziativa è stata anche il gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla odierna Giornata Mondiale dei Poveri, seguendo il messaggio di Papa Francesco che invita ad aprire il cuore e le mani per accogliere e condividere, riconoscendo nei più fragili un bisogno che interpella ciascuno di noi.

Nel corso della giornata i supermercati e i centri di raccolta e stoccaggio si sono trasformati in luoghi di speranza e condivisione animati da migliaia di volontari: tra questi tantissimi giovani e studenti di ogni età, che hanno vissuto un’esperienza preziosa per crescere come cittadini responsabili, capaci di fare la differenza per il bene comune.

Tra i tanti donatori anche i detenuti di 40 Istituti Penitenziari in tutta Italia, a testimonianza che nessuno è troppo povero per non poter donare o troppo ricco per non aver bisogno di ricevere: un gesto di condivisione è sempre possibile.

Dati Colletta Alimentare 2024 – Abruzzo Molise

Totale di cibo donato in Abruzzo e in Molise: 258 tonnellate +8% rispetto allo scorso anno.

In Abruzzo sono state raccolte 219 tons di cui: 68 nella provincia di Pescara, 57 in quella di Chieti; 55 in quella di Teramo e 39 in quella de L’Aquila, mentre in Molise ne sono state raccolte 39, di cui 33 nella provincia di Campobasso e 6 in quella di Isernia.

“La Colletta Alimentare si conferma, anche dai numeri dell’edizione di quest’anno – dichiara Antonio Dionisio, Presidente del Banco Alimentare Abruzzo Molise – un immenso spettacolo di solidarietà, frutto di un gesto concreto e semplice di carità. La grande generosità e sensibilità degli abruzzesi e dei molisani, ci riempiono di speranza e ci spronano a continuare, con rinnovata energia, la nostra opera quotidiana: recuperare cibo per donarlo a chi ne ha più bisogno”.

“La Colletta stupisce sempre – afferma Mauro Morelli, Responsabile della Colletta Alimentare in Abruzzo e Molise – ed il primo stupore è per il numero di volontari delle scuole che cresce ogni di anno in anno. Sugli oltre 5.500 volontari impegnati in Abruzzo e Molise, 1.600 sono ragazzi. Continueremo a lavorare con passione perché i ragazzi siano sempre di più, convinti del grande valore educativo che il gesto della colletta porta con se”.

“Il nostro grazie va anche – dichiara Cosimo Trivisani, Direttore Banco Alimentare Abruzzo Molise – a tutte le associazioni che hanno realizzato con noi questo gesto, un grazie particolare a tutti i coordinatori provinciali, alla Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, e il Lions Club International”.

I prodotti donati saranno distribuiti nelle prossime settimane alle 7.632 organizzazioni partner territoriali, 227 in Abruzzo e in Molise, tra mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori e centri d’ascolto, raggiungendo così 1,8 milioni di persone in difficoltà, 34.000 in Abruzzo e 7.000 in Molise.

La Colletta Alimentare continua online fino al 10 dicembre su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le modalità di acquisto dei prodotti è possibile consultare il sito colletta.bancoalimentare.it.