Giorgio Pasotti in “Io, Shakespeare e Pirandello” a Castello Orsini

Lunedì 21 novembre ore 21 al via la quinta stagione di prosa indipendente del Teatro OFF di Avezzano, regia e musiche originali di Davide Cavuti

AVEZZANO – Conto alla rovescia per la stagione di prosa indipendente 2022/23 del Teatro OFF di Avezzano. Lunedì 21 novembre (ore 21) l’attore, regista e sceneggiatore Giorgio Pasotti calcherà il palcoscenico del Castello Orsini con lo spettacolo “Io, Shakespeare e Pirandello”. Con la regia e le musiche originali di Davide Cavuti, la pièce è un percorso nel mondo della letteratura e del teatro attraverso le opere di due grandissimi, autori come William Shakespeare e Luigi Pirandello. In scena anche Claudia Tosoni, talentuosa interprete di Ofelia nello spettacolo “Hamlet”, del Teatro Stabile d’Abruzzo, attualmente in tournée nei principali teatri italiani.

Le parole senza tempo porteranno gli spettatori nelle atmosfere, oggi troppo poco frequentate, della più bella letteratura internazionale. Giorgio Pasotti, tra i più apprezzati e conosciuti attori italiani, interpreterà i testi in modo originale, calandosi nei vari personaggi e raccontando storie che si intersecano tra loro, facendo emozionare e divertire.

Lo spettacolo, prodotto dal TSA e Stefano Francioni Produzioni, è suddiviso in due quadri: il primo è un omaggio al più grande drammaturgo del mondo, William Shakespeare: si partirà dal “Discorso di Marcantonio”, tratto da “Giulio Cesare”, fino al più celebre monologo del teatro, l’“Essere o non essere” di “Amleto”.

Il secondo quadro avrà come leitmotiv alcuni dei personaggi di Luigi Pirandello: da “L’uomo dal fiore in bocca” ai ritratti dell’Italia del tempo, firmati dallo scrittore italiano vincitore, del Premio Nobel per la Letteratura. I monumenti letterari sono fondamentali per la nostra cultura e la formazione delle giovani generazioni: l’intento è quello di avvicinare ai grandi classici utilizzando un linguaggio moderno e un lessico semplice facendo risaltare la ricchezza di colori e le infinite sfumature dei caratteri che affascinano gli spettatori di ogni epoca e di ogni età.

Per info e prenotazioni:

Chiamare il 366.6555303 o scrivere a teatroffavezzano@gmail.com;

Costo biglietto: € 15,00

Costo abbonamento:

Intero: € 70,00

Ridotto (Abbonati Teatro OFF e Alba OFF): € 60,00

Ridotto (Per abbonati Stagione musicale Teatro dei Marsi): € 50,00

Punto informativo Largo Pomilio (lun/merc/ven dalle 18 alle 19.30) – Libreria Ubik Avezzano

Prevendita: iTicket