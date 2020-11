Giorgio Cappello nuovo presidente della Croce Angolana

CITTÁ SANT’ANGELO – Si rinnova il cda della Croce Angolana onlus di Città Sant’Angelo. Il fiore all’occhiello dell’assistenza sul territorio angolano, ha un nuovo Presidente, Dott. Giorgio Cappello. Lascia la guida della Croce Angolana, Luigi Chiarelli in carica per 7 anni ma che ha partecipato attivamente al volontariato dal 2007, anno della fondazione della onlus. Dedizione, pazienza, competenza e disponibilità sono il trait d’union tra Cappello e Chiarelli. Resta, invece, Franco Sanità il Vice Presidente che proseguirà con il suo lavoro iniziato, anche per lui, nel 2007.

Nominati i consiglieri: Maria Pia Verzella; Castorino Lobolo; Luigi D’Anteo; Giovanni Di Blasio; Iole Mariani. La coordinatrice, invece, resta Carla Leone. La Croce Angolana è un punto di riferimento per l’intera comunità di Città Sant’Angelo. Da subito in prima linea nella lotta contro il covid19, correndo ovunque per aiutare i più bisognosi e le persone in difficoltà, consegnando medicinali, spesa e tutto ciò di cui le persone necessitavano.

Lavoratori instancabili che, volontariamente, offrono assistenza sanitaria, trasporto diversamente abili e emergenza del 118. Cambiano i presidenti ma l’obiettivo resta sempre lo stesso e cioè quello dell’aiuto al prossimo. L’occasione della nuova elezione, è stata anche quella di lanciare un messaggio a tutti, invitando chi fosse interessato ad unirsi alla Croce Angolana onlus, chiamando il numero: 3397210671.