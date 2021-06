Giochi del mare, il Suzuki Challenge per il Safari Foto Sub

Accompagnati dalle barche della giuria e della Guardia Costiera i fotografi della Fipsas si sono immersi a ‘caccia’ di specie diverse di pesci

VASTO – Tutt’altro che semplice ma per questo ancor più appassionante. In occasione delle gare di Safari Foto Sub previste all’interno dei Giochi del Mare 2021, il ‘Suzuki Challenge’ ha acquisito una particolare rilevanza. Accompagnati dalla barca della giuria e quella della Guardia Costiera, seguiti dai medici Neuromed i fotografi della Fipsas si sono immersi nelle acque di Vasto a ‘caccia’ di specie diverse di pesci. Un campo gara ristretto con uguali opportunità per gli atleti che hanno documentato in immagini la varietà di alcune specie.