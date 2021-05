Giochi del Mare 2021 a Vasto, le dichiarazioni di Sabrina Bocchino (Lega)

“I Giochi del Mare costituiranno la vera ripartenza post pandemia; un evento che ho fortemente voluto e di cui vado fiera”

VASTO – “Vasto ospiterà la 18esima edizione dei Giochi del Mare, che costituirà la vera ripartenza post pandemia; un evento che ho fortemente voluto e di cui vado fiera”. Lo dichiara Sabrina Bocchino ( Lega ), consigliere segretario dell’ Ufficio di Presidenza e consigliere regionale, che prosegue :

“Dal 4 all’’8 giugno, periodo di bassa stagione, i Giochi del Mare rappresenteranno un volano importante per l’economia locale e attrattore di opportunità, per il futuro, nel comparto sportivo. Sarà un’edizione, quella del 2021, sotto il segno della donna che, secondo l’ultimo rapporto Eurispes, sono state le prime a pagare pegno a causa della crisi economica innescata dal Covid-19. Ho ritenuto opportuno e doveroso che le volontarie impegnate nella manifestazione prendessero 1 euro in più rispetto ai loro colleghi, un gesto meramente simbolico che pone l’attenzione sulla disparità salariale. Infatti, gli ultimi dati raccolti indicano il reddito medio delle donne, in Italia, inferiore al 18% rispetto a quello maschile e il divario sale al 30 % nelle coppie con figli. Nella ‘ edizione dei Trabocchi ‘, il programma agonistico offre una lunga lista di atlete protagoniste, a livello nazionale e non solo, che hanno azzerato il divario tra i sessi.

Un doveroso ringraziamento a Lorenzo Briani per la disponibilità e l’impegno profusi affinchè riuscissi a portare nella mia città la 18esima edizione dei Giochi del Mare” conclude la Bocchino.