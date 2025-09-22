Giocattoli Ritrovati: a Pescara nasce il riciclo che fa bene a bambini e ambiente

PESCARA – Un progetto che unisce ambiente, comunità e bambini: è questo lo spirito di Un Mare di Giochi, l’iniziativa di ENDAS Abruzzo che parte dalle coste abruzzesi per trasformare un problema ambientale in una risorsa sociale. I giochi abbandonati o dimenticati sulle spiagge, spesso destinati a diventare rifiuti, vengono raccolti, selezionati e avviati a una duplice destinazione.

Quelli in buone condizioni vengono puliti, sanificati e confezionati in kit solidali da donare a bambini e famiglie in difficoltà, rafforzando la rete sociale ed educativa del territorio; i giochi rotti e non riutilizzabili diventano invece materia prima per laboratori di riciclo creativo, dove prendono nuova vita come opere collettive e strumenti educativi.

La prima tappa pubblica sarà sabato 27 settembre 2025, con una grande giornata di pulizia ambientale a Pescara promossa da Plastic Free Onlus insieme ad associazioni e volontari. Il ritrovo è fissato alle ore 10:00 presso la Spiaggia libera Rio Chiringuito – Viale Primo Vere (di fronte al civico 60).

“Con questo progetto vogliamo dimostrare – sottolinea il Presidente ENDAS Abruzzo Simone D’Angelo – che anche un gesto semplice, come raccogliere un giocattolo lasciato in spiaggia, può diventare un atto di cura per l’ambiente e allo stesso tempo un dono per chi vive una condizione di fragilità. La giornata del 27 settembre a Pescara rappresenta il primo passo di un percorso che unisce educazione ambientale, inclusione sociale e creatività. È un esempio concreto di come l’Abruzzo possa farsi laboratorio di innovazione e solidarietà, valorizzando la partecipazione attiva dei cittadini”.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Pescara e da Ambiente S.p.A., che vede la collaborazione di enti, associazioni e partner locali, si candida a diventare un modello replicabile, capace di raccontare l’Abruzzo come regione attenta all’ambiente e alle persone.