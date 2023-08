Gianni Morandi in concerto a Giulianova con la tappa di “Go Gianni Go!”

Serata indimenticabile nello scenario unico del porto di Giulianova, entusiasma oltre 4000 persone e non delude le aspettative di tre generazioni di appassionati della sua musica

GIULIANOVA – C’erano circa 4.400 persone eri sera, sulla banchina di riva del porto, ad ascoltare Gianni Morandi. “Go Gianni go!”, il suo tour estivo, ha fatto tappa a Giulianova e, come era prevedibile, ha richiamato migliaia di fan e di amanti della musica leggera. Un pubblico di tutte le età, venuto anche da fuori regione, ha applaudito per oltre due ore una delle icone più amate della canzone melodica italiana e che non ha tradito, questo è certo, le aspettative.

Un’organizzazione impeccabile ha reso possibile uno spettacolo senza smagliature, un grande show durante il quale musica, coreografie, proiezioni video, si sono combinate in un ritmo scenico perfetto. Signore incontrastato del palco, Gianni Morandi, interprete spumeggiante e intrattenitore appassionato, che ha ripercorso un’intera carriera e una vita di canzoni, di televisione, di sodalizi musicali. Dai mitici pezzi degli esordi, passando per Dalla e la fortunata produzione degli anni Ottanta, Morandi è approdato alle hit estive più recenti, riuscendo a coinvolgere giovani e meno giovani in un vortice di suggestioni musicali diventate identitarie, parte della cultura del nostro Paese.

A distanza di sessant’anni dalla sua esibizione alla Lanterna, Gianni Morandi è stato ieri al centro di una vera grande festa, una festa per un ritorno che ha rappresentato un passaggio chiave, un momento collettivo in cui Giulianova ha potuto riconoscersi, forse anche un punto di grande ripartenza.

Il Sindaco Jwan Costantini lo ha incontrato prima del concerto, esprimendo a nome della città la gioia e l’orgoglio per un abbraccio atteso, sentito, meritato. “Ce l’abbiamo messa tutta – sottolinea l’assessore Marco Di Carlo – Ognuno ha fatto la sua parte per portare a Giulianova non un nome famoso ed un semplice concerto, ma un evento che è già una pagina della nostra storia”.