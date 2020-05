Giancarlo Giannini, appuntamento online del Teatro Sirena: ecco quando

Il 25 maggio una pillola dallo spettacolo sold-out di Francavilla, per il format ideato dal maestro Davide Cavuti sui canali social del Palazzo Sirena

FRANCAVILLA AL MARE – Lunedì 25 maggio alle ore 19, sui canali social ufficiali del Palazzo Sirena (Facebook e instagram), si chiuderà con Giancarlo Giannini il format online “Pillole di Teatro”, nato da un’idea del Maestro Davide Cavuti, direttore artistico del “Teatro Sirena”. Verrà proposto un estratto dallo spettacolo che Giancarlo Giannini tenne a Francavilla, un omaggio ai grandi personaggi del mondo della letteratura: Shakespeare, Leopardi, Prevert.

Il format online “Pillole di Teatro” – La cultura non si ferma – chiude il sipario virtuale con la performance di Giancarlo Giannini, ultimo spettacolo andato in scena al “Teatro Sirena” sabato 15 febbraio 2020, prima delle restrizioni a causa del COVID-19, con l’auspicio di poter riprendere le attività culturali in autunno con la nuova programmazione.

Il format online del Teatro ha visto protagonisti nei suoi appuntamenti sin qui andati in onda gli attori Lino Guanciale ed Edoardo Siravo interpreti di brani di Silone, D’Annunzio e Flaiano; per la musica sono state trasmesse degli estratti dai concerti del maestro Uto Ughi e della band americana degli Yellowjackets.

«Si conclude “Pillole di Teatro” con questo omaggio al grande Giancarlo Giannini, nostro ospite il 15 febbraio scorso. – ha dichiarato il direttore Davide Cavuti – Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questa iniziativa online, il numeroso pubblico che ci ha seguito sino ad ora, con la speranza di poter condividere presto il palcoscenico reale assieme a loro, lo staff del Sindaco Luciani, i tecnici video e i collaboratori della nostra struttura».

Francavilla, città dalla grande tradizione culturale per la pittura, con il “cenacolo” di Francesco Paolo Michetti, è anche “città di cinema” grazie alla sua vocazione nel campo della musica applicata alle immagini con personaggi di livello internazionale che hanno vissuto nella città rivierasca quali il celebre maestro Alessandro Cicognini, (il musicista prediletto di Vittorio De Sica e autore di oltre 300 colonne sonore), il compositore e direttore d’orchestra Ettore Montanaro (autore di musiche da film per attori quali Amedeo Nazzari, Alberto Sordi, Silvana Pampanini, Paolo Stoppa) fino al maestro Bruno Zambrini, nato a Francavilla nel 1935, autore delle colonne sonore dei film di Fantozzi, recentemente dei film “Notte prima degli esami”, “Femmine contro Maschi” e di tante altre pellicole e compositore di brani di successo di Gianni Morandi quali “Non son degno di te”, “In ginocchio da te”, “La fisarmonica” e per Patty Pravo “La bambola”.

«Il “Teatro Sirena” ospita da due anni la stagione teatrale, nel nome dei nostri grandi artisti del passato e con la partecipazione di attori, musicisti e personaggi della cultura di livello nazionale e internazionale; – ha concluso il maestro Cavuti – spero che si possa tornare quanto prima ad assistere in teatro agli spettacoli e ai concerti e non solo.»

I cinque spettacoli degli Yellowjackets, Nicola Piovani, Federico Buffa, Sergio Cammariere, Giancarlo Giannini, messi in scena nella stagione artistica 2019/2020 diretta dal compositore e regista Davide Cavuti, sono stati tutti sold-out e hanno dimostrato il felice connubio istauratosi tra il pubblico, che ha gremito ogni ordine di posto del teatro, e la nuova realtà culturale abruzzese. L’appuntamento è sui canali social di “Palazzo Sirena”.