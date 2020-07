Giancarlo Di Vincenzo, la presentazione del nuovo prefetto di Pescara

PESCARA – Giancarlo Di Vincenzo si presenta alla città. Conferenza stampa di presentazione questo pomeriggio a Palazzo di Governo, per il nuovo prefetto di Pescara. Nato a Chieti il 19 gennaio 1965, è coniugato ed ha tre figli. È laureato in Giurisprudenza ed è abilitato all’esercizio della professione di Avvocato. Entrato in carriera nell’ottobre 1994, con decorrenza 1° gennaio 2008, è stato promosso alla qualifica di Viceprefetto.

Agevolare la ripresa economica, semplificare e sburocratizzare, e, infine, aprire le porte della Prefettura. Queste sono le priorità per il nuovo Prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, originario di Rosciano e al rientro in Abruzzo dopo 26 anni, che oggi ha voluto incontrare la stampa del territorio.

Sul primo punto, ha spiegato, “stiamo gia’ lavorando su alcune iniziativa e prevediamo l`apertura di sportelli per sostenere i cittadini, gli imprenditori e i commercianti per difenderli dal fenomeno dell`usura che rischia di essere ancora piu` presente dopo questo terribile periodo”.

Dal punto di vista della sburocratizzazione e della semplificazione, l`obiettivo, ha aggiunto “è rendere piu` facile la vita dei cittadini e delle imprese portando avanti iniziative concrete e specifiche”. Per questo ha annunciato l`intenzione di attivare il tavolo della Conferenza permanente per portare in discussione le iniziative da attuare. Infine “l`obiettivo di aprire le porte della Prefettura. Questo non deve essere un luogo chiuso- ha dichiarato Di Vincenzo- ma una parte della citta`. Voglio coinvolgere la cittadinanza portando avanti anche iniziative sul piano culturale nella citta` che ha dato i natali a due dei più grandi intellettuali del Dopoguerra: Ennio Flaiano e Gabriele d`Annunzio. La cultura- ha sottolineato – serve anche per andare allo stadio, al mare e a ballare”.

Durante la conferenza stampa il nuovo prefetto si è soffermato sull’aggressione subita questa notte da un poliziotto da un extracomunitario.

“Le divise non si toccano. Chi ha sbagliato deve pagare, ma non bisogna mai alzare le mani verso le forze dell`ordine”.

Il prefetto ha piu` volte ribadito l`intenzione di “rompere la barriera tra le istituzioni e i cittadini, fermo restando – ha però aggiunto – il rispetto per le istituzioni. I cittadini devono essere consapevoli che rispettare le istituzioni vuol dire rispettare se stessi”. Parlando della sicurezza della citta`, Di Vincenzo ha rilevato come Pescara “non presenti grandi criticita` e, per questo, la responsabilità é ancora più grande”. Una responsabilità che si traduce quindi, ha concluso, in prevenzione perché l`obiettivo é quello di “far si` che il livello di sicurezza esistente rimanga tale”.

Durante la conferenza stampa il nuovo Prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, ha dichiarato che visiterà tutti i paesi della Provincia di Pescara, la prima sarà Farindola.

Per lui é importante mostrare “un segno di attenzione per la vicenda di Rigopiano”. Un lavoro che partirà, appunto, dai Comuni perché se “la citta` di Pescara ha un ruolo assorbente nella provincia, mia intenzione – ha aggiunto – é dare grande attenzione a tutto il territorio e a tutti i Comuni, soprattutto ai piu` piccoli. Li visiterò tutti”.