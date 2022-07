Il Generale Rispoli in visita al Comando Legione Carabinieri a Chieti

CHIETI – Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, che dal 14 giugno è il nuovo Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, con competenza su Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, si è recato in visita presso la caserma “Pasquale Infelisi”, sede del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise in Chieti.

L’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante della Legione Abruzzo e Molise, Generale di Brigata Paolo Aceto, ha incontrato una rappresentanza del personale della sede, i Comandanti Provinciali di Chieti e delle altre province abruzzesi e molisane, nonché della Rappresentanza militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Originario di Merano, il Generale Rispoli, 62 anni, proviene dalla Farnesina dove ricopriva il ruolo di Capo Reparto del Comando Carabinieri del Ministero degli Affari Esteri. In precedenza era stato Comandante Provinciale dell’Arma in Alto Adige (fino al settembre 2012).

Nel corso della visita, dopo aver evidenziato l’importanza della funzione quotidianamente assolta soprattutto dalle Stazioni, tesa a far sentire la presenza rassicurante dello Stato ed a recepire le istanze dei cittadini ai quali bisogna sempre dare risposte concrete e puntuali, il Generale ha espresso il suo più vivo compiacimento per l’attività svolta, l’impegno, la professionalità e l’abnegazione quotidianamente profusi nel servizio di prossimità alle comunità locali, sottolineando anche gli importanti risultati ottenuti nell’azione di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità, rafforzati nell’ultimo biennio durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, con molteplici ed estemporanee iniziative a favore delle fasce più deboli.

l Generale ha concluso la visita ringraziando e salutando tutti i militari e i loro familiari che ne condividono disagi e soddisfazioni, nonché i rappresentanti locali dell’Associazione Carabinieri in congedo per l’impegno profuso per tutte le attività svolte a beneficio della Comunità.