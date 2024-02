Il Generale Antonino Neosi incontra il sindaco Jwan Costantini

Il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise ha incontrato nella caserma di via XXIV Maggio il Sindaco di Giulianova ed i capigruppo consiliari Carpineta e Bonaduce.

GIULIANOVA – In visita alla Compagnia di Giulianova, il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Generale Antonino Neosi, ha incontrato questa mattina, nella caserma di via XXIV Maggio, il Sindaco Jwan Costantini. Alla presenza del Capitano Nicolò Morandi, Comandante della locale Compagnia, e dei capigruppo consiliari Matteo Carpineta e Paolo Bonaduce, il dialogo si è svolto in un clima di grande cordialità.

Gli interlocutori hanno manifestato la propria disponibilità a rafforzare il fattivo rapporto di fiducia che da sempre lega il territorio all’Arma. L’ Amministrazione Comunale, da parte sua, ha rinnovato con convinzione l’impegno per il completamento della caserma di via Di Vittorio, futura sede della Compagnia.