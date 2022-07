GdF, potenziamento vigilanza estiva per movida teatina e litorale vastese

VASTO – Nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, su disposizione del Ministero dell’Interno e con il coordinamento della locale Prefettura, verrà incrementato di 4 unità il personale della Guardia di Finanza di Chieti da impiegare nei servizi di specie.

Infatti, il Generale Serafino Fiore – Comandante Provinciale – ha disposto l’assegnazione di 2 militari al Gruppo di Chieti e 2 alla Compagnia di Vasto.

I rinforzi saranno impiegati principalmente nelle attività di controllo economico del territorio nonché, in concorso con le altre forze di polizia, in servizi volti ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica in concomitanza degli eventi caratterizzanti la movida “teatina” e in particolare quella del litorale “vastese”.