Gara Interregionale Csen di Karate al Palacastrum il 26 febbraio

GIULIANOVA – Domenica 26 Febbraio 2023, dalle ore 9.00 alle 19.30, presso il Palacastrum, per la prima volta in assoluto il Comune di Giulianova (Te), ospiterà una Gara Interregionale di Karate, organizzata dal Presidente del Comitato Regionale Abruzzo Csen Dott. Ugo Salines, dal Coordinatore Regionale Abruzzo Arti Marziali, Maestro Agostino Toppi, Cintura Nera 6° Dan e dal Maestro di Karate Davide Pandoli del “Karate Team Pandoli” di Giulianova.

L’evento, tanto atteso dagli oltre 247 atleti iscritti e provenienti dalle regioni Abruzzo e Marche, assume le vesti di gara promozionale e integrata alla quale partecipano bambini, a partire dall’età di 4 anni fino ai veterani, con limite di età massimo di 70 anni. Rientrano in questo range anche atleti con particolari disabilità fisiche, il cui comune denominatore è la competizione sana unita al grande fair play e a tanta voglia di divertirsi.

La gara che si svolge in tre tappe, avrà inizio alle ore 09:00 con le categorie Samurai, Bambini e Fanciulli impegnate nei percorsi di abilità motoria e nel gioco tecnico del palloncino, a simulare un combattimento senza contatto con l’avversario. Dalle ore 11:00 inizieranno le gare di Kata con il proseguimento anche nelle ore pomeridiane con le categorie Ragazzi, Esordienti, per concludere con i Master. L’evento terminerà alle 19.30.

A tal proposito, ha commentato il Maestro Davide Pandoli: “Il Karate è una vera e propria Arte Marziale e un metodo di combattimento che esclude l’utilizzo di armi, come indica il suo nome. Oggi il Karate Dô, cioè a dire la “Via della Mano Vuota”, è diventata un’arte di autodifesa e, nello stesso tempo, un metodo di autodisciplina, una filosofia e uno stile di vita che comprende aspetti salutistici, tecnici, culturali e di benessere olistico”.

Sull’evento che per la prima volta si svolge a Giulianova, ha dichiarato il responsabile regionale arti marziali Csen Agostino Toppi: “Come coordinatore dello Csen Abruzzo Arti Marziali sono felice di aver potuto sostenere una manifestazione promozionale di karate genuino e che l’amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo l’iniziativa. Abbiamo un ottimo numero di partecipanti per essere la prima volta che si fa una gara promozionale a carattere interregionale a Giulianova. Ringrazio tanto il Maestro Davide Pandoli che con amore e dedizione si è messo a completa disposizione per l’organizzazione di un evento di tale portata. Colgo, infine, l’occasione per ringraziare anche il Presidente Nazionale Csen Proietti e il Presidente Csen Regionale Salines” ha concluso Agostino Toppi.