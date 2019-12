Giulianova, Gabriella Santini presenta Leonardo e il fiore della vita

Il 29 dicembre un pomeriggio dedicato ai bambini e ai ragazzi per ascoltare le parole della scrittrice e discutere con lei di tutte le curiosità sul Genio

GIULIANOVA (TE) – Nell’ambito delle iniziative ideate per i più piccoli per far conoscere e visitare la mostra “Leonardo. Saperi, architettura e guerra tra Quattro e Cinquecento: dalla Città ideale alle invenzioni del Genio”, il Polo Museale Civico invita le famiglie domenica 29 dicembre alle ore 16.30 presso il Loggiato “Cerulli” sotto piazza Belvedere, all’incontro con Gabriella Santini, autrice del libro “Leonardo e il Fiore della Vita”, edito nel 2015 da Raffaello Ragazzi.

Da anni docente presso l’Accademia di Design Poliarte di Ancona, Gabriella Santini, giuliese, è una scrittrice per ragazzi da circa sedici anni; al suo attivo sono più di cento libri per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, oltre a romanzi e racconti, sceneggiature per cartoni animati e progettazione di testi scolastici; scrive inoltre per riviste e per blog, progetta giochi di società e libri games, e tiene corsi di scrittura creativa. Ha pubblicato con molte case editrici e vinto vari premi, tra cui il premio Selezione Bancarellino e il primo premio Valtenesi narrativa per ragazzi.

Un pomeriggio dedicato ai bambini e ai ragazzi per ascoltare le parole della scrittrice e discutere con lei di tutte le curiosità sul Genio. “Leonardo e il Fiore della Vita” è un originale “giallo erudito” per ragazzi (e non solo), che si sviluppa in modo avvincente intorno alla risoluzione di un duplice mistero, che rimanda al grande genio Leonardo da Vinci, tratteggiandone al contempo la figura attraverso disegni, spunti, aforismi, e i luoghi della sua vita. Si inserisce in una collana della Raffaello editore, “I geniali”, il cui scopo è raccontare ai ragazzi personalità straordinarie attraverso narrazioni che ne restituiscano lo spirito e lo spessore, pur non essendo delle biografie vere e proprie.

La presentazione terminerà con un laboratorio dedicato alla “Scrittura di Leonardo”, in cui tutti potranno cimentarsi in una delle “stranezze” del Genio.

Si ricorda inoltre che la mattina del 29 e del 31 dicembre alle ore 10.30, con partenza dal Punto Informativo/biglietteria del Polo Museale in piazza Buozzi, i visitatori avranno, assieme al biglietto d’ingresso, la possibilità di compiere una visita guidata alle tre sedi della mostra e al centro storico, sulle tracce delle geometrie e dei richiami simbolici della prima città ideale del Rinascimento.

Per la partecipazione all’incontro e al laboratorio per bambini e alla visita guidata si richiede la prenotazione al numero 0858021290 o scrivendo una mail a musei civici@comune.giulianova.te.it.